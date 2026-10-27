Horacio Beamonte en estado grave y solicita ortotanasia tras un dolor de cabeza recurrente

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El actor Horacio Beamonte se encuentra hospitalizado en estado grave desde hace 15 días, según informó su madre, Lucero Campos. El actor, quien padece leucemia, había anunciado previamente su decisión de optar por la ortotanasia, buscando una muerte digna a través de cuidados paliativos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:47 AM.