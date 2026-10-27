Horacio Beamonte en estado grave y solicita ortotanasia tras un dolor de cabeza recurrente

El reconocido actor mexicano Horacio Beamonte enfrenta un momento crítico de salud, según confirmó su madre, Lucero Campos. El artista permanece hospitalizado desde hace 15 días en condición grave, lo que lo ha mantenido alejado de las redes sociales. En una emotiva publicación, Campos expresó su fe y confianza en la voluntad divina ante la delicada situación de su hijo.
"Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor JESUCRISTO, que todo se hará conforme a su Santa voluntad", escribió Lucero Campos.
La preocupación por la salud de Beamonte se remonta a finales de septiembre de 2026, cuando una intensa cefalea lo llevó al hospital. El actor había relatado en redes sociales que el malestar se intensificó tras recibir material para un casting, complicándose aún más debido a su leucemia. Durante su ingreso, recibió tratamiento para el dolor, incluyendo morfina y tramadol, llegando a perder la conciencia en algunos momentos.
Tras una tomografía que descartó tumores o infiltraciones en el cerebro, Beamonte recibió el alta médica y regresó a casa para continuar su recuperación. En agosto de 2026, el actor había anunciado su decisión de recurrir a la ortotanasia, una práctica que busca evitar la prolongación artificial de la vida en casos de enfermedades terminales, optando por cuidados paliativos en lugar de tratamientos agresivos como la quimioterapia y el trasplante de médula ósea.
"He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor durante y hasta el final del proceso", había declarado Beamonte. El actor firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
La ortotanasia, según la UNAM, busca aliviar el dolor y los síntomas de enfermedades en etapa avanzada, sin prolongar artificialmente la vida. Horacio Beamonte, con más de tres décadas de trayectoria en el cine y la televisión mexicana, ha participado en numerosas producciones como "Como dice el dicho", "La Rosa de Guadalupe" y "Imperio de mentiras". Además de su carrera actoral, ha incursionado en la música y la locución.