Jay-Z será el artista principal del espectáculo del descanso del Super Bowl 2027

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Jay-Z será el artista principal del espectáculo del descanso del Super Bowl LXI en 2027, sucediendo al espectáculo de Bad Bunny, que fue aclamado por la crítica y ganó múltiples premios Emmy. El anuncio marca un momento significativo en la carrera del rapero, coincidiendo con el 30 aniversario de su álbum debut.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:21 AM.