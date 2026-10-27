Jay-Z será el artista principal del espectáculo del descanso del Super Bowl 2027

La NFL anunció este lunes que el rapero estadounidense Jay-Z será el artista principal del espectáculo del descanso del Super Bowl LXI, que tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Esta designación coloca al artista en una posición destacada en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.
Jay-Z sucede al puertorriqueño Bad Bunny, cuyo espectáculo en el descanso del Super Bowl anterior fue un éxito rotundo, obteniendo siete premios Emmy y estableciendo un nuevo récord como el espectáculo más galardonado en la historia de este evento.
"Desde 'Reasonable Doubt' hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", declaró Jay-Z en un comunicado. Este anuncio coincide con un año especial para el rapero, que celebra el trigésimo aniversario de su álbum debut, un hito que se conmemoró con una serie de conciertos agotados en el Yankee Stadium y actuaciones en diversas ciudades internacionales.
El artista, ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, ha logrado un reconocimiento sin precedentes en la industria musical y televisiva. Fue el primer artista de hip hop en ser incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y fue reconocido por el Rock and Roll Hall of Fame en 2021.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, reveló que, al acordar con Roc Nation la producción del espectáculo del descanso, había expresado su deseo de que Jay-Z subiera al escenario en algún momento. La elección de Jay-Z representa una apuesta por la relevancia cultural y el atractivo masivo que el rapero aporta al evento.