Kim Shantal confiesa que fue infiel tras ignorar una advertencia del tarot

...

La influencer Kim Shantal reveló en el programa Netas Divinas que una vidente le predijo una infidelidad en su relación, algo que ella inicialmente descartó por considerar que su pareja era estable. Sin embargo, la creadora de contenido confesó con sorpresa que la predicción se cumplió, admitiendo que ella fue quien cometió la infidelidad, lo que ha reavivado las especulaciones sobre un posible triángulo amoroso con Lalo Oconner y "Suavecito".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 03:56 PM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 03:59 PM.