Kim Shantal confiesa que fue infiel tras ignorar una advertencia del tarot

La vida amorosa de Kim Shantal ha estado siempre bajo el escrutinio público, especialmente tras su sonado reencuentro con su expareja, "Suavecito", durante su encierro en La Granja VIP, lo que provocó los comentarios de su entonces novio, Lalo Oconner. Ahora, la influencer da de qué hablar tras compartir un inesperado capítulo de su vida en el programa Netas Divinas, de Unicable.Durante una visita al espacio, Kim Shantal relató que una vidente, quien además era su amiga, le hizo una advertencia a través de una tirada de tarot: le vaticinó una infidelidad en su relación. Según su relato, la influencer quiso pasar por alto la revelación, considerándola absurda, ya que en ese momento sentía que jamás había tenido una relación tan estable y en buenos términos.A pesar de su evidente incredulidad inicial, la influencer confesó que, poco después, los designios de la vidente se hicieron realidad. No solo perdió en la esperada pelea de Supernova Génesis 2026, sino que la infidelidad ocurrió apenas una semana después de la lectura."La realidad es que perdí en el 'Supernova' y que sí hubo una infidelidad, o sea, al poquito tiempo, una semana después, y para mí fue algo que yo lo dejé pasar", relató Kim, recordando que meses después su amiga le reclamó: "¿Te acuerdas de lo que te dije?".Sin embargo, el giro más impactante de la historia llegó cuando, ante el asombro de la conductora Daniela Magun, Kim Shantal reveló la verdadera naturaleza de esa infidelidad. Lejos de ser la víctima, ella admitió ser la culpable: "O sea, ¿fui infiel porque quise?", declaró, dejando claro que fue ella quien le falló a su pareja de ese entonces.Tras semejante declaración, la creadora de contenido no dio más detalles ni mencionó nombres específicos de los involucrados, lo que ha encendido las redes sociales. Dadas las fechas del relato y la dinámica pública de sus relaciones, muchos especularon que el novio al que le fue infiel pudo haber sido Lalo Oconner, y que la tercera persona en discordia podría estar relacionada con "Suavecito".Hoy, con los tres personajes coincidiendo en el reality La Mansión VIP, la confesión de Kim Shantal añade una nueva capa de drama a su ya de por sí expuesta vida sentimental. ¿Se trató de un triángulo amoroso? Por ahora, solo los involucrados conocen la verdad completa detrás de esta confesión.