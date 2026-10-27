Noah Wyle es nombrado el "Hombre más sexy vivo" de 2026 por la revista People

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El actor Noah Wyle, de 55 años, fue elegido como el "Hombre más sexy vivo" de 2026 por la revista People, un reconocimiento que llega en pleno auge de su carrera gracias a su aclamado papel en la serie The Pitt de HBO, por la que ha ganado múltiples Emmy y un Globo de Oro. Wyle sucede al británico Jonathan Bailey y bromea sobre el honor, mientras su esposa Sara celebra la distinción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:52 AM.