Roberto Palazuelos revela sus últimos momentos con Jorge Kahwagi y su retiro a Tulum

Roberto Palazuelos, quien fue la primera persona en reportar el fallecimiento de su amigo, reapareció para honrar la memoria del empresario y exboxeador. El actor recordó que su vínculo con Kahwagi comenzó cuando ambos eran adolescentes, específicamente a los 14 años, forjando una relación que describió como una verdadera "hermandad". Más allá de la amistad personal, ambos compartieron espacios en el mundo del espectáculo y los negocios. Palazuelos reveló que participaron juntos en proyectos de bienes raíces en Tulum, Quintana Roo, un lugar que terminaría siendo el refugio de Kahwagi en sus últimos años.En entrevista para el programa De primera mano, 'El Diamante Negro' relató cómo fue su último contacto con Kahwagi, ocurrido meses antes de su muerte. El empresario le confesó que se encontraba en un estado de salud delicado, aunque mantenía la firme determinación de hacer todo lo posible para recuperarse.Finalmente, se dio a conocer que Kahwagi falleció el pasado 30 de septiembre en la Ciudad de México a los 58 años. Aunque la familia no ha emitido un parte médico oficial, el periodista Gustavo Adolfo Infante y el propio Palazuelos confirmaron que la causa de muerte fue un derrame cerebral, poniendo fin a una batalla de salud que lo había llevado a alejarse del ojo público.Visiblemente conmovido, Palazuelos confesó que la pérdida de su amigo es algo que le dolerá siempre, destacando que Kahwagi fue una persona muy especial que siempre estuvo dispuesta a apoyarlo. El actor también expresó su profundo agradecimiento hacia la familia de Kahwagi por el apoyo y la compañía brindados a lo largo de los años de su amistad.Como un eco de estos últimos momentos, la dermatóloga de Jorge Kahwagi compartió recientemente lo que habría sido una de sus últimas fotografías, revelando que el empresario buscó hablar con ella días antes de su fallecimiento, cerrando así el capítulo de una vida que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.