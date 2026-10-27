Roberto Palazuelos revela sus últimos momentos con Jorge Kahwagi y su retiro a Tulum

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A casi un mes del fallecimiento de Jorge Kahwagi, Roberto Palazuelos rompió el silencio para recordar la profunda amistad que los unió desde la adolescencia y revelar detalles de sus últimos días. El actor compartió que el empresario pasó sus últimos meses en Tulum luchando por recuperarse de un delicado estado de salud, antes de su muerte por un presunto derrame cerebral el 30 de septiembre en la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/10/2026 08:21 AM.
En Espectáculos y editada el 27/10/2026 08:27 AM.