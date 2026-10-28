Addis Tuñón confirma su salida de 'De primera mano' este 30 de octubre para iniciar nuevo proyecto

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La conductora Addis Tuñón anunció su salida del programa De primera mano de Imagen Televisión, siendo este viernes 30 de octubre su último día al aire. Tras más de 25 años de trayectoria, la periodista decidió emprender un nuevo camino profesional individual, aunque dejó la puerta abierta a un posible regreso futuro, en medio de su participación en el conflicto legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 08:44 AM.