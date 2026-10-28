Addis Tuñón confirma su salida de 'De primera mano' este 30 de octubre para iniciar nuevo proyecto

Durante una reciente emisión de De primera mano, Addis Tuñón sorprendió a propios y extraños al confirmar que el próximo viernes 30 de octubre será su último día en el proyecto que ha compartido junto a Gustavo Adolfo Infante. De acuerdo con la periodista, la decisión nació tras una plática con los ejecutivos del canal, con el objetivo de emprender un nuevo camino profesional.En su mensaje de despedida, Addis resaltó el privilegio que representó para ella trabajar bajo la dirección de una productora mujer, a quien describió con orgullo como "la mujer más joven en producir un programa de espectáculos", destacando el ambiente de trabajo y las oportunidades que se le brindaron en la cadena.Aunque por el momento mantiene en reserva los pormenores de su siguiente paso, Tuñón adelantó que será precisamente el viernes 30 de octubre cuando hable con más detalles sobre el proyecto individual que está por emprender. Mientras tanto, reflexionó sobre la importancia de perseguir los sueños personales y aseguró que disfrutará al máximo sus últimos días al aire junto a sus compañeros Gustavo Adolfo Infante, Erika González y Lalo Carrillo.La presentadora también dejó entrever que, aunque se aleja temporalmente, existe la posibilidad de que se reintegre al programa en un futuro, sin cerrar definitivamente la puerta a la casa que la ha tenido como una de sus voces principales.Addis Tuñón se ha consolidado como una de las voces más representativas del periodismo de espectáculos en México, gracias a una sólida trayectoria de más de 25 años en medios nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera, ha formado parte de importantes empresas como Radio Fórmula y Univisión, y actualmente en Imagen Televisión, donde ha ganado notoriedad por su agudo análisis de las noticias de la farándula. Además de su faceta televisiva, crea contenido propio en su canal de YouTube.Su salida se da en un momento mediático particular, ya que la conductora ha intervenido en algunas ocasiones en el pleito legal entre su madre, Imelda Garza Tuñón, y la actriz Maribel Guardia. En el ámbito personal, se sabe que es madre de dos hijos adoptivos. Por ahora, la audiencia deberá esperar hasta el final de esta semana para conocer los detalles de su nueva etapa profesional.