Christopher Lloyd revela en sus memorias su lucha contra la adicción a la cocaína y el alcohol

En sus memorias, Christopher Lloyd decide abordar aspectos de su vida personal que mantuvo en privado durante gran parte de su carrera de más de seis décadas. El actor, reconocido mundialmente por su papel del científico Emmett “Doc” Brown en la saga Volver al futuro y por su trabajo premiado con Emmy en la serie Taxi, relata cómo creció en Connecticut como el menor de siete hermanos, una dinámica que lo hizo sentir, en cierta medida, como un hijo único y que marcó sus primeras dificultades en las relaciones familiares.A pesar de desarrollar una trayectoria brillante en el cine, la televisión y el teatro, Lloyd enfrentaba en secreto problemas de consumo de sustancias. Sin embargo, el actor enfatiza que siempre logró mantener esta adicción separada de su trabajo, asegurando que nunca se presentó frente a las cámaras bajo los efectos de las drogas o el alcohol.Lloyd recuerda que su consumo problemático comenzó en la década de 1970, durante su estancia en Los Ángeles. Según su relato, probó la cocaína por primera vez fuera de un club de comedia: “Eso fue todo lo que hizo falta. Me enganché casi de inmediato. Me encantó, y fue entonces cuando comenzó mi abuso de la cocaína”, escribió en su libro.Uno de los episodios más graves y reveladores ocurrió alrededor de 1983, justo después de que terminara la serie Taxi. Tras una discusión con su entonces pareja, en medio de un estado de consumo de alcohol y drogas, pasó la noche en casa de su sobrino. Al regresar a su propio domicilio y descubrir que no podía entrar, intentó acceder por la fuerza, rompiendo las ventanas en el proceso. El incidente terminó con Lloyd gravemente herido.El actor recuerda el momento en que recuperó la conciencia durante la atención médica: “Lo siguiente que recuerdo es que estaba acostado en el suelo de la cocina, sangrando abundantemente mientras los médicos me atendían”. La pérdida de sangre fue tan crítica que requirió una transfusión de plasma de emergencia, además de una cirugía y terapia física posterior para recuperar la movilidad de sus dedos.Después de años de consumo, la estrella de Hollywood tomó la decisiva decisión de buscar ayuda profesional. En 1993, tras un trabajo introspectivo con un psicólogo para reconocer el impacto devastador que las sustancias tenían en su vida, Lloyd ingresó a un centro de rehabilitación, donde permaneció cinco semanas en tratamiento.El actor es honesto al señalar que la recuperación no fue una línea recta. “Ese fue el comienzo, pero no el final. Tuve algunas recaídas después de eso...”, confesó. Sin embargo, su perseverancia dio frutos, y relata con orgullo que finalmente logró alcanzar una sobriedad duradera un 1 de abril, fecha que marcó un nuevo capítulo en su vida. Con la publicación de estas memorias, Christopher Lloyd ofrece una perspectiva íntima y valiente sobre una etapa oscura de su vida, demostrando que incluso detrás de los personajes más icónicos de Hollywood, existen batallas humanas que merecen ser contadas y superadas.