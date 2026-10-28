Christopher Lloyd revela en sus memorias su lucha contra la adicción a la cocaína y el alcohol

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A sus 88 años, el legendario actor Christopher Lloyd abre su corazón en sus nuevas memorias, revelando su larga y oculta lucha contra la adicción a la cocaína y el alcohol que comenzó en la década de 1970. El intérprete de "Doc Brown" en Volver al futuro detalla un grave incidente en 1983 que lo llevó al borde de la muerte y su posterior ingreso a rehabilitación en 1993, marcando el inicio de su difícil pero exitoso camino hacia una sobriedad duradera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 08:30 AM.