'Coyote vs. Acme' es declarada elegible para el Oscar a Mejor Película Animada 2027

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La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que 'Coyote vs. Acme', dirigida por Dave Green, es elegible para competir en la categoría de Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2027. La decisión resuelve las dudas sobre su formato híbrido, abriendo la puerta a que se convierta en la primera cinta de Looney Tunes en lograr una nominación en esta categoría, tras un tortuoso camino de distribución que involucró a Warner Bros. y Ketchup Entertainment.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 12:16 PM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 12:23 PM.