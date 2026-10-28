'Coyote vs. Acme' es declarada elegible para el Oscar a Mejor Película Animada 2027

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas resolvió las incógnitas sobre la participación de Coyote vs. Acme en la próxima edición de los premios, declarándola oficialmente elegible para la categoría de Mejor Película Animada. La duda surgía debido a las estrictas normas de la Academia, que exigen que al menos el 75% de la duración de una cinta incluya animación de sus personajes o sujetos principales para competir en esta rama.Tras una revisión adicional, la Academia determinó que la producción, escrita por Samy Burch y dirigida por Dave Green, cumple con los requisitos. De esta manera, la película se suma a una carrera que inicialmente destacaba por títulos como Wildwood de Laika, Toy Story 5 de Pixar y la producción francesa Iron Boy.Si Coyote vs. Acme logra una nominación, marcaría un doble precedente histórico. Sería la segunda producción híbrida de acción real y animación en alcanzar esa instancia desde la creación de la categoría hace 25 años, siguiendo los pasos de Marcel the Shell with Shoes On, nominada en 2021.Además, se convertiría en la primera película basada en los icónicos personajes de Looney Tunes en recibir una nominación en esta categoría específica, superando el destino de producciones anteriores como Looney Tunes: Back in Action (2003) y The Day the Earth Blew Up (2024), que no lograron el reconocimiento de los votantes. Cabe recordar que, antes de la existencia de esta categoría, híbridos exitosos como Mary Poppins y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) ya habían conquistado múltiples estatuillas en rubros técnicos y de actuación.El recorrido de Coyote vs. Acme hacia los cines estuvo lejos de ser sencillo. En 2023, Warner Bros. Discovery, bajo la gestión de David Zaslav, suspendió sorpresivamente su estreno. Sin embargo, la cinta fue rescatada cuando Ketchup Entertainment pagó 50 millones de dólares para adquirir los derechos y llevarla a la pantalla grande. Tras su estreno en agosto, la película logró recaudar 123 millones de dólares en todo el mundo, un éxito que se enmarca en un contexto de consolidación empresarial en Hollywood, que incluyó la posterior adquisición de Warner Bros. por parte de Skydance Media.De cara a la temporada de premios, la película también aborda temáticas sobre las grandes corporaciones del entretenimiento, añadiendo una capa de relevancia a su narrativa. Según las previsiones actuales de los especialistas de Gold Derby, Wildwood y Toy Story 5 se perfilan como las favoritas y luchan por el primer lugar, mientras que Iron Boy aparece con menores posibilidades, dejando a Coyote vs. Acme como un competidor que podría dar la sorpresa en una categoría cada vez más competitiva.