Cuauhtémoc Blanco desmiente rumores sobre la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende

...

Surgieron rumores en medios nacionales sobre la presunta detención de Natalia Rezende Moreira, esposa de Cuauhtémoc Blanco, en el aeropuerto de Nueva York por transportar dinero no declarado. Ante la especulación, el exfutbolista negó rotundamente los hechos, calificándolos como una campaña de desprestigio, mientras su esposa mantiene un total silencio en sus redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 08:41 AM.