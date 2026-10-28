Cuauhtémoc Blanco desmiente rumores sobre la presunta detención de su esposa, Natalia Rezende

A unos meses de que Cuauhtémoc Blanco fuera retado por el periodista David Faitelson para pelear en el Ring Royale 2, comenzó a circular la noticia de que su esposa, la modelo brasileña Natalia Rezende Moreira, habría sido detenida hace dos semanas en un aeropuerto de Nueva York.Según versiones de diversos medios, un empleado del lugar detectó que la mujer transportaba una cantidad de dinero en efectivo superior a los 10 mil dólares sin declarar. Durante el interrogatorio, Natalia habría explicado que el efectivo estaba destinado como donación para una iglesia cristiana. Sin embargo, las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, que exigen por ley declarar cualquier monto que supere esa cifra, habrían procedido con el protocolo establecido, sometiéndola a una "inspección secundaria" y a una investigación migratoria y de aduana. Los rumores también apuntaban a una posible revocación de su visa estadounidense.Ante la rápida propagación de la noticia, Cuauhtémoc Blanco salió al paso para desmentir categóricamente la información. El exfutbolista aseguró que su familia se encuentra muy bien y que las especulaciones forman parte de una "campaña de desprestigio" diseñada para perjudicarlo.Blanco hizo un llamado directo al público y a los medios para que no crean en cualquier información que circule en redes sociales sin verificar, cerrando la puerta a cualquier intento de dañar la imagen de su núcleo familiar. Cabe destacar que, hasta el momento, ni él ni su esposa han confirmado ninguno de los hechos alegados por los medios.Mientras la controversia crece, Natalia Rezende Moreira ha optado por distanciarse de sus redes sociales. Su última publicación data de hace poco más de dos semanas, un mensaje romántico dirigido a su esposo por su 11.º aniversario de bodas: “Hoy celebramos 11 años caminando juntos, siendo testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y nuestra familia. Te amo”, se lee en el post.La historia de amor entre el exfutbolista y la modelo comenzó en 2014. Tras un año de noviazgo, se comprometieron y poco después contrajeron matrimonio tanto por lo civil como por la iglesia, con Blanco declarando en su momento que ella era "la indicada". A lo largo de los años, la pareja ha tenido tres hijos en común. Además, se sabe que Natalia mantiene una excelente relación con los otros dos vástagos de Blanco, fruto de relaciones anteriores, con quienes han construido una familia unida y sólida.