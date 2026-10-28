Ernesto Laguardia confirma su regreso a las telenovelas tras su paso por La casa de los famosos

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El actor Ernesto Laguardia confirmó oficialmente su regreso a las telenovelas para el próximo año tras su participación en La casa de los famosos México 2026. Mientras el histrión asegura su vuelta a la pantalla chica y celebra el auge en sus redes sociales, surgen rumores de un posible reencuentro teatral con la ganadora del reality, Mariana, aunque ella misma admitió que aún no ha recibido propuestas formales de melodramas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 12:39 PM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 02:10 PM.