Ernesto Laguardia confirma su regreso a las telenovelas tras su paso por La casa de los famosos

Tras especulaciones sobre su futuro profesional luego de su salida de La casa de los famosos México, Ernesto Laguardia habló recientemente con la prensa para aclarar su panorama. El actor confirmó que, además de seguir potenciando el contenido en sus plataformas digitales para "seguir divirtiendo muchísimo" a su audiencia, tiene planes concretos para regresar a los melodramas el próximo año."Vamos a estar dándoles lo que a ustedes les gusta, se los prometo", aseguró Laguardia, desmintiendo cualquier rumor de que hubiera estallado contra la producción del reality al finalizar su participación.Paralelamente, el periodista Álex Kaffie reveló en su columna que un "importantísimo productor de teatro" estaría interesado en reunir a Laguardia con Mariana, la ganadora de la cuarta temporada del reality. Según el reporte, la propuesta sería para que ambos protagonicen una comedia romántica titulada Me volví a enamorar de mi ex.El supuesto interés del productor nació después de que Mariana compartiera dentro del reality show 24/7 la historia del romance que vivieron en su juventud, una anécdota que, según se señala, no fue del total agrado del actor en su momento, pero que podría traducirse en una exitosa dinámica escénica.La confirmación de Laguardia ha generado un fuerte contraste con la situación del resto de los participantes. A pesar de haberse coronado como la ganadora de la temporada, Mariana confesó recientemente que aún no ha recibido propuestas formales para trabajar en algún melodrama.Por su parte, otras figuras como Gema Garoa tampoco han dado detalles sobre un posible regreso a la pantalla chica, pese a sus recientes apariciones como invitada en programas como Cuéntamelo ya. Esta disparidad ha avivado los rumores en redes sociales, donde algunos usuarios señalan que Laguardia sería, por el momento, el único exhabitante con una propuesta laboral concreta, mientras otros debaten si los productores están realmente interesados en contratar al elenco saliente del reality.