Jesús Ochoa es hospitalizado tras caer 10 metros en una función teatral en Atizapán; Luis de Alba co

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El actor Jesús Ochoa fue hospitalizado tras sufrir una caída de aproximadamente 10 metros debido a una falla mecánica en un elevador durante una función al aire libre del musical Perfume de gardenia en Atizapán. Su compañero de elenco, Luis de Alba, confirmó que el histrión se reporta en estado estable, mientras su familia y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se mantienen a la expectativa de emitir un comunicado oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 09:00 AM.