Jesús Ochoa es hospitalizado tras caer 10 metros en una función teatral en Atizapán; Luis de Alba co

El reconocido actor Jesús Ochoa fue hospitalizado tras sufrir un percance durante una función del musical Perfume de gardenia, presentada en el marco del Festival Internacional de las Artes en Atizapán, Estado de México. De acuerdo con lo revelado por su compañero de elenco, el comediante Luis de Alba, el incidente ocurrió el fin de semana pasado cuando el mecanismo de un elevador de entre 8 y 10 metros de altura, implementado para la puesta en escena al aire libre, falló justo cuando le tocaba descender a Ochoa.A pesar de la considerable altura de la caída, De Alba subrayó en un encuentro con reporteros que Jesús Ochoa se reporta en estado estable. Hasta el momento, ni el actor (quien fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores, ANDA) ni su hija, Jesusa Ochoa, han emitido declaraciones públicas respecto a los detalles de su salud o su proceso de recuperación.Al margen de la situación de Ochoa, Luis de Alba también aprovechó el espacio para hablar sobre la salud de su amigo Manuel “Flaco” Ibáñez, quien la semana pasada fue internado debido a la ruptura de dos úlceras estomacales. De Alba reconoció que se había enterado de la situación del histrión apenas un día antes y expresó su intención de buscar contacto con él, evidenciando la cercanía y la preocupación mutua dentro de la comunidad artística.Originario de Sonora, Jesús Ochoa ha construido una sólida trayectoria de varias décadas que abarca el teatro, el cine, la televisión y el doblaje. Su carrera escénica comenzó en 1974 en Hermosillo, y tras estudiar actuación en el Instituto de Arte Escénico en la Ciudad de México, se consolidó como un rostro habitual de las producciones mexicanas.Entre sus trabajos cinematográficos más destacados figuran La ley de Herodes (1999), Hombre en llamas (2004), Voces inocentes (2004), No se aceptan devoluciones (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016). En televisión, es ampliamente recordado por su papel protagónico como Odorico Cienfuegos en El bienamado (2017), además de sus participaciones en Por ella soy Eva, Libre para amarte y Vencer la ausencia.Asimismo, su trabajo en el doblaje lo ha acercado a las nuevas generaciones, prestando su voz en español latino al mamut Manny en la franquicia La era de hielo desde 2002, y al perro Gallardo en La vida secreta de tus mascotas. Por ahora, el entorno familiar y profesional del actor trabaja para estabilizar su condición, y se espera que en las próximas horas se ofrezca un parte médico más detallado.