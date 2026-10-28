Neil Young demanda al "Trump 47 Committee" por 10 millones de dólares

El reconocido músico canadiense Neil Young ha iniciado una nueva batalla legal por el uso de su música en la política estadounidense. El artista presentó una demanda por una presunta infracción de derechos de autor contra Trump 47 Committee Inc., una organización política vinculada al presidente Donald Trump.La demanda reclama una indemnización de 10 millones de dólares y busca una orden judicial para impedir que el comité continúe utilizando la canción Rockin' in the Free World en eventos políticos sin la debida autorización. El conflicto se desató después de que la canción sonara como música de entrada durante un mitin celebrado el 12 de octubre en Youngstown, Ohio. Cabe destacar que Trump no figura personalmente como demandado en este caso, ya que la acción legal está dirigida específicamente contra la entidad del comité.Esta no es la primera vez que Young emprende acciones legales contra el entorno político de Trump por este mismo tema. En agosto de 2020, el cantante demandó a Donald J. Trump for President, Inc., la organización que gestionaba la campaña de reelección del mandatario, por utilizar Rockin' in the Free World y Devil’s Sidewalk en eventos sin su consentimiento.Aquella demanda fue retirada en diciembre de 2020 después de que, según sostiene Young en su nueva presentación legal, la organización llegara a un acuerdo formal para no volver a utilizar Rockin' in the Free World sin una licencia y el permiso explícito del músico. Aunque los términos económicos de aquel acuerdo no se hicieron públicos, Young argumenta ahora que el uso de la canción en los nuevos mítines políticos contradice directamente aquel compromiso alcanzado hace seis años.A pesar de que el tema central es el mismo, la demanda actual está dirigida contra Trump 47 Committee Inc., una entidad jurídica distinta a la demandada en 2020, lo que permite a Young reabrir el litigio bajo un nuevo marco legal.Conocido por su postura crítica y abierta en contra del gobierno del presidente Donald Trump, Young ha demostrado en repetidas ocasiones su firmeza al defender su propiedad intelectual y su derecho a decidir el contexto en el que se utiliza su obra artística, enviando un mensaje claro sobre los límites del uso de la música con fines de proselitismo político.