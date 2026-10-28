Neil Young demanda al "Trump 47 Committee" por 10 millones de dólares

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El músico canadiense Neil Young presentó una demanda por 10 millones de dólares contra el Trump 47 Committee Inc. por el uso no autorizado de su canción Rockin' in the Free World en un mitin en Ohio. Esta acción legal marca la segunda vez que el artista toma medidas legales contra organizaciones vinculadas a Donald Trump, alegando la violación de un acuerdo de 2020 que prohibía el uso de su música sin el debido permiso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 12:23 PM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 12:39 PM.