Pimpinela anuncia película biográfica dirigida por Lorena Muñoz y confirma nuevo álbum para 2027

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El icónico dúo Pimpinela anunció que su historia será llevada a la pantalla grande en una película biográfica dirigida por la cineasta argentina Lorena Muñoz, con estreno previsto para finales de 2027. Mientras el proyecto avanza en preproducción y casting, los hermanos Lucía y Joaquín Galán continúan celebrando sus casi 45 años de trayectoria con su gira Noticias del Amor y Leyendas y preparan un nuevo álbum para el próximo año.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 08:51 AM.