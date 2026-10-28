Pimpinela anuncia película biográfica dirigida por Lorena Muñoz y confirma nuevo álbum para 2027

La vida de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine en un proyecto que ya se encuentra en etapa de preproducción. La dirección estará a cargo de la reconocida cineasta argentina Lorena Muñoz, quien cuenta con amplia experiencia en películas biográficas sobre figuras musicales, como Gilda y Rodrigo, el Potro. El guión contará con la participación de Mario Segade, destacado por su trabajo en televisión, cine y teatro.Joaquín Galán señaló que los hermanos tendrán la última palabra en todas las decisiones relacionadas con la historia y el reparto. Su objetivo es que la película refleje los acontecimientos tal como ocurrieron, abordando también la experiencia de su familia migrante y el enorme esfuerzo que les permitió salir adelante. Lucía confirmó que ya han comenzado los castings para encontrar a los intérpretes que darán vida a ambos artistas, buscando perfiles que no solo sepan actuar, sino también cantar, y que puedan representar fielmente las distintas etapas de sus vidas. La cantante enfatizó que buscan presentar una historia cercana a la realidad, sin idealizar la compleja relación entre los hermanos.Mientras el proyecto cinematográfico avanza, Pimpinela no detiene su actividad musical. El dúo continúa celebrando sus casi 45 años de carrera con el espectáculo Noticias del Amor y Leyendas, una puesta en escena que recorre su historia musical y rinde homenaje al público que los ha acompañado durante décadas.Durante su reciente visita a Monterrey, Joaquín explicó que su repertorio ha logrado trascender generaciones, siendo común ver a jóvenes, padres y abuelos cantando juntos sus clásicos. El espectáculo incluye proyecciones de distintas etapas de su carrera y momentos clave que recuerdan cómo comenzó su historia musical. Además, los hermanos interpretaron Yo sabía, su sencillo más reciente, que narra la historia de una mujer que se enamora de alguien que ya tiene una relación.Mirando hacia el futuro, Joaquín confirmó que ya están preparando un nuevo álbum para 2027, el cual estará integrado por alrededor de 12 canciones, varias de las cuales ya han sido lanzadas como sencillos en los últimos años, consolidando así una etapa de renovación creativa que acompaña su legado en la pantalla grande.