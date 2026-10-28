Russell Brand se declara inocente en su juicio por violación

Russell Brand, de 51 años, hizo su primera comparecencia como testigo en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El actor respondió en voz alta con un "no" cuando su abogado le preguntó si había cometido los siete delitos que se le imputan: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, ocurridos supuestamente entre 1999 y 2009.Durante su declaración, Brand hizo especial énfasis en la importancia del acuerdo mutuo en las relaciones íntimas. "El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, de hecho, en muchos sentidos, más importante que el propio sexo", afirmó ante el jurado, marcando el tono de su defensa frente a las seis mujeres que han testificado en su contra durante las dos semanas de juicio.Aunque inicialmente el comediante había afirmado a la policía no recordar a ninguna de las mujeres que lo acusan, en esta ocasión reconoció que algunos de los acontecimientos le vinieron a la mente. Sobre la primera denunciante, quien lo acusa de violación en 1999 tras un espectáculo en Bournemouth, Brand admitió haberla conocido y que "esperaba y creía que existía, al menos, la posibilidad de mantener relaciones sexuales", pero insistió en que la mujer las había consentido.Respecto a otros incidentes, el actor afirmó no recordar un episodio de 2001, en el que se le acusa de intentar arrastrar a una mujer a un baño de las oficinas de MTV. Asimismo, negó rotundamente haberle agarrado el pecho a otra mujer en 2004, calificando ese supuesto comportamiento de "obviamente repugnante", y desmintió la acusación de haberla sometido a una violación oral en un baño. También negó haber manoseado contra su voluntad a una empleada de una emisora de radio.El juicio pone bajo la lupa la trayectoria de Brand, quien saltó a la fama en la década de 2000 como un presentador de televisión y radio de opiniones progresistas en MTV, Channel 4 y la BBC, y que luego dio el salto a Hollywood. Tras su breve matrimonio con la estrella del pop Katy Perry, el actor experimentó lo que él mismo describió como una "fama descomunal".En la actualidad, Brand vive en Florida, Estados Unidos, está casado nuevamente y tiene hijos. Lejos de su imagen anterior, se ha reinventado como un gurú conservador y religioso, acumulando millones de seguidores y suscriptores en las redes sociales. Sin embargo, este nuevo capítulo de su vida se ve amenazado por un proceso judicial de máxima gravedad, ya que la pena por violación en el Reino Unido puede alcanzar la cadena perpetua. El veredicto del jurado determinará el futuro del controvertido comunicador.