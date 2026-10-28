Russell Brand se declara inocente en su juicio por violación

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El actor británico Russell Brand compareció como testigo en su juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde se declaró inocente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009. Durante su testimonio, el histrión, hoy un influyente conservador en redes sociales, insistió en que el consentimiento es "esencial" y negó las acusaciones de seis mujeres, enfrentando una pena máxima de cadena perpetua.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 10:00 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 10:14 AM.