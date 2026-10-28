Yanet García denuncia la pérdida de un regalo de sus seguidoras en un vuelo de VivaAerobus

Yanet García, ampliamente conocida como "la chica del clima", tomó la plataforma X (antes Twitter) para manifestar su tristeza y enojo tras un reciente viaje. La presentadora explicó que, al recibir su equipaje en Monterrey proveniente de la Ciudad de México, notó la ausencia de una caja de regalo de Yves Saint Laurent (YSL) que contenía un perfume.García destacó un detalle crucial en su publicación: sus maletas llegaron con etiquetas que indicaban haber sido inspeccionadas durante el traslado, lo que levantó sus sospechas sobre el paradero del objeto y la motivó a exponer lo sucedido ante su audiencia, acompañando su mensaje con fotografías del equipaje intervenido.Más allá del valor material del producto, la conductora enfatizó el significado emocional del perfume. Según su testimonio, se trataba de un regalo que sus seguidoras le habían entregado con mucho esfuerzo y cariño. La pérdida de este detalle la afectó profundamente, ya que representaba un gesto de aprecio de su comunidad, lo que incrementó su inconformidad con el manejo de su equipaje por parte de la aerolínea.La conductora mencionó que realiza viajes frecuentes entre la Ciudad de México y Monterrey por motivos laborales, a pesar de que pasa gran parte de su tiempo en su residencia en Manhattan, Estados Unidos.Hasta el momento, la información se limita al testimonio de la propia García en sus redes sociales. Aunque ella señala la ausencia del regalo tras el traslado y muestra las etiquetas de inspección, el caso aún no permite determinar oficialmente quién habría sido el responsable de la desaparición del objeto, ya sea personal de la aerolínea, de seguridad aeroportuaria o un tercero durante el proceso de manejo de equipaje.