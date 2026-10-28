Yanet García denuncia la pérdida de un regalo de sus seguidoras en un vuelo de VivaAerobus

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La conductora Yanet García expresó su inconformidad en redes sociales tras reportar la desaparición de una caja de perfume Yves Saint Laurent (YSL), obsequiada por sus seguidoras, en su equipaje tras un vuelo de VivaAerobus de la Ciudad de México a Monterrey. La influencer señaló que sus maletas presentaban etiquetas de inspección, lo que avivó sus sospechas sobre lo ocurrido durante el traslado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/10/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 28/10/2026 08:34 AM.