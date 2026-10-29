Ernesto Chavana enfrenta citatorio en Multimedios tras patear un dron que golpeó a modelo

El percance ocurrió el lunes 26 de octubre durante una transmisión en vivo del programa nocturno Es Show, en Monterrey. Mientras el conductor sostenía un intercambio verbal con su compañero Ángel Castro, un dron sobrevolaba a baja altura el set. En un acto impulsivo, Chavana lanzó una patada al dispositivo, el cual salió disparado en diagonal y golpeó directamente el tercio inferior del rostro de la modelo colombiana Isabella Rojas.El impacto le provocó una hemorragia visible y dos cortadas profundas en la mucosa bucal. A pesar de recibir auxilio de primeros auxilios fuera del set, Rojas regresó minutos después a cuadro para calmar las alertas del público, mostrando ante la cámara los efectos del golpe en su dentadura y labios. Con la frase "Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia. Todo bien", la creadora de contenido decidió restar gravedad a la situación y aceptó la disculpa que el presentador le ofreció al aire, descartando represalias inmediatas y permitiendo que la transmisión continuara con normalidad.Como consecuencia del incidente, cuya difusión se viralizó rápidamente en plataformas digitales, la gerencia de Multimedios convocó a Chavana a una junta administrativa para este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas. En este encuentro, la empresa evaluará las medidas disciplinarias aplicables al comunicador, quien cuenta con casi 25 años al frente de Es Show y cerca de cuatro décadas de trayectoria en la región, sin antecedentes de amonestaciones corporativas por situaciones similares.Además, la producción del programa impuso una orden de silencio estricta dentro del estudio. Chavana confirmó mediante un mensaje grabado que tiene prohibido tocar el tema durante las emisiones regulares, señalando: "Hoy no hablaré del tema en el programa, tengo prohibido completamente por la producción tocar el tema porque esto seguramente llegará a otros niveles, los cuales tendré que afrontar, porque no me rajo".Lejos de buscar justificantes, el presentador de 58 años publicó un mensaje formal en sus cuentas personales reconociendo su responsabilidad en los hechos. "Aquí estoy dando la cara, no me escondo y estoy consciente del error que cometí en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa", declaró. Asimismo, Chavana fue enfático en deslindar a la empresa regiomontana de cualquier implicación legal o económica derivada del accidente. Aseguró que tanto los gastos médicos de la modelo como la reparación del equipo dañado correrán por su cuenta, enfatizando: "Deslindo por completo al canal, a la producción y yo lo dije públicamente: me hago responsable porque este es un acto en el que yo, si hay algo que pagar, lo tendré que pagar".La comparecencia de este jueves definirá el futuro inmediato del titular de Es Show en la barra nocturna de Canal 6, donde se decidirá si se aplican suspensiones temporales o sanciones definitivas.