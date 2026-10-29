Ernesto Chavana enfrenta citatorio en Multimedios tras patear un dron que golpeó a modelo

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El conductor Ernesto Chavana fue citado por la directiva de Multimedios para este jueves 29 de octubre, luego de que en una transmisión en vivo del programa Es Show pateara un dron que terminó golpeando en el rostro a la modelo Isabella Rojas. A pesar de sufrir cortadas y hemorragia, Rojas restó gravedad al asunto y aceptó sus disculpas, mientras que Chavana asumió toda la responsabilidad económica y legal del incidente, deslindando por completo a la televisora.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/10/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 29/10/2026 08:39 AM.