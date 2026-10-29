La familia de Jesús Ochoa desmiente su hospitalización, esto fue lo que pasó

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La familia del actor Jesús Ochoa desmintió rotundamente los rumores sobre su supuesta hospitalización y una caída de 10 metros. Su hija, Jesusa Ochoa, aclaró que el percance durante el musical Perfume de Gardenia fue de tres metros, que el histrión se encuentra en casa descansando sin lesiones graves y que retomará sus funciones este fin de semana, desestimando además una cuenta falsa en redes sociales que difundió montajes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/10/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 29/10/2026 08:47 AM.