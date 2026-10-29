La familia de Jesús Ochoa desmiente su hospitalización, esto fue lo que pasó

La familia del actor Jesús Ochoa, de 67 años, emitió un comunicado a través de su hija, Jesusa Ochoa, para frenar la alarma pública generada por reportes que aseguraban que el intérprete había sido hospitalizado tras sufrir una caída de diez metros. Los allegados precisaron que el percance ocurrió cuando falló uno de los elevadores instalados en el escenario, provocando una caída de tres metros, una cifra muy distante de la difundida inicialmente.Tras el incidente, el actor recibió una revisión médica preventiva inmediata que descartó fracturas, lesiones óseas o traumatismos internos. Por lo tanto, el percance no dejó secuelas físicas de consideración y Ochoa se encuentra en su domicilio descansando con su familia, con planes confirmados de retomar sus presentaciones teatrales este fin de semana.Junto con la aclaración sobre la altura del desplome, Jesusa Ochoa exhibió y desmintió una publicación apócrifa propagada en la red social X desde la cuenta @ChuchoOchoaMx. Dicho perfil difundió una imagen falsa de una persona recostada en una cama hospitalaria con suero, acompañada de consignas políticas. La hija del actor advirtió que dicha cuenta es falsa y que el mensaje carece de valor oficial. El propio Jesús Ochoa respaldó esta aclaración a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la captura difundida en redes y sentenció: “Esto es falso. No fui hospitalizado, me encuentro en casa descansando con mi familia”.La versión de una caída de gran altitud se originó a partir de declaraciones del comediante Luis de Alba, compañero de elenco de Ochoa, durante una charla con reporteros. De Alba mencionó que la estructura colocada en el escenario medía entre ocho y diez metros de altura y afirmó que Ochoa presentaba dificultades para caminar, aunque también aclaró que el actor no tenía huesos rotos y conservaba el ánimo. Estas palabras, sumadas a que el equipo de la obra le recomendó una valoración médica, desataron interpretaciones exageradas sobre un internamiento prolongado y un estado crítico, lo que motivó el pronunciamiento correctivo de la familia.El percance tuvo lugar durante una presentación al aire libre de Perfume de Gardenia en el marco del Festival Internacional de las Artes Atizán, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde un mecanismo elevador sufrió una falla imprevista.Pese al susto, la producción confirmó que las funciones programadas para el próximo fin de semana contarán con la actuación de Ochoa, descartando cualquier pausa en sus actividades profesionales. El histrión, quien mantiene una trayectoria ininterrumpida desde la década de 1970, es reconocido por sus papeles en películas como La ley de Herodes y Hombre en llamas, su papel protagónico como Odorico Cienfuegos en El bienamado, su trabajo como secretario general de la ANDA (2018-2022) y su icónica voz en el doblaje del mamut Manny en la franquicia La era de hielo desde 2002.