Críticas a la serie de Timbiriche por la representación de las relaciones de Sasha y Thalía

Desde su anuncio, la producción sobre la legendaria agrupación Timbiriche ha generado diversas reacciones, especialmente por parte de algunos integrantes que señalaron no haber participado en su realización. Uno de los puntos más álgidos del debate es la representación de las relaciones sentimentales y profesionales que algunas de las jóvenes integrantes mantuvieron con hombres de mayor edad y jerarquía dentro de la industria musical.Las críticas se centran en que la serie tiende a presentar estos vínculos principalmente como romances o alianzas profesionales, omitiendo o minimizando el análisis de las diferencias de edad y las asimetrías de poder que existían, especialmente cuando las mujeres involucradas apenas comenzaban sus carreras artísticas.Un eje central de la controversia es la relación entre Sasha Sökol y el productor Luis de Llano. Este vínculo ha generado un intenso debate, agravado por el proceso legal que la cantante emprendió en su momento. Sökol denunció públicamente los hechos relacionados con la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad, logrando un fallo judicial a su favor en una demanda por daño moral.Para muchos espectadores, la forma en que la serie aborda este episodio resulta problemática, ya que consideran que se está revictimizando a la cantante al no contextualizar adecuadamente la gravedad de los hechos desde la perspectiva de la protección a la menor.La historia de Sasha no es el único foco de atención. La serie también ha puesto sobre la mesa el romance que Thalía mantuvo a principios de la década de 1990 con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Él era 21 años mayor que la cantante, una brecha generacional que ha sido retomada por usuarios de redes sociales para cuestionar la narrativa de la producción.Al igual que en el caso anterior, se señala que la narrativa televisiva corre el riesgo de romantizar una dinámica que, vista con la perspectiva actual, requiere un análisis más profundo sobre el consentimiento, la madurez emocional y la influencia que estos hombres ejercían sobre las jóvenes artistas.La representación de estas experiencias ha provocado que el público exija que las producciones que retoman acontecimientos del pasado consideren el contexto real de las relaciones. En plataformas como X (antes Twitter), han circulado publicaciones con hashtags como #TimbiricheLaSerie, donde se cuestiona abiertamente la construcción de las historias de las integrantes."¡La serie de Timbiriche sigue revictimizando a Sasha, pero ahora también a Thalía!", rezaba una de las publicaciones más compartidas, reflejando el desacuerdo de una parte de la audiencia. Para estos usuarios, es fundamental que este tipo de historias se aborden desde la perspectiva y la voz de las mujeres involucradas, reconociendo las complejidades y los desafíos que enfrentaron en una industria dominada por figuras masculinas de mayor edad y autoridad.