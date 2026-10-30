Críticas a la serie de Timbiriche por la representación de las relaciones de Sasha y Thalía

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La serie sobre Timbiriche enfrenta un fuerte escrutinio por la forma en que retrata las relaciones entre integrantes jóvenes, como Sasha Sökol y Thalía, y hombres mayores con influencia en la industria musical. Espectadores y usuarios en redes sociales cuestionan que estas dinámicas, marcadas por evidentes diferencias de edad y poder, sean presentadas como simples romances, lo que ha derivado en acusaciones de revictimización hacia las artistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 08:35 AM.