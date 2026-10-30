Ernesto Chavana enfrenta citatorio en Multimedios tras golpear a Isabella Rojas con un dron;

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo del programa Es show en Canal 6, en Monterrey. Mientras el conductor intentaba quitarse de enfrente un dron que sobrevolaba el foro, lo pateó, provocando que el aparato saliera proyectado y golpeara directamente el rostro de la modelo Isabella Rojas.Tras el impacto, Rojas se llevó las manos al rostro y fue auxiliada por sus compañeras, retirándose momentáneamente del set para recibir atención médica. Minutos después, regresó al foro y mostró las heridas, confirmando que solo sufrió un par de cortadas en los labios. Lejos de escalar el conflicto, la modelo aceptó las disculpas públicas que Chavana le ofreció al aire e incluso hizo un comentario en tono de broma para restarle tensión al momento, por lo que, según sus propias declaraciones, no habrá acciones legales contra el conductor.En medio de la ola de críticas y señalamientos en redes sociales, donde algunos usuarios exigían la salida del presentador, comenzó a circular un video en el que el propio Ernesto Chavana anunciaba que había presentado su renuncia a Multimedios.Sin embargo, se confirmó que dicha grabación no es reciente, sino que corresponde a agosto de 2024. En aquel entonces, el conductor manifestó su inconformidad con el ambiente laboral y anunció que dejaría sus programas debido a conflictos con integrantes del elenco y la producción, un episodio que no tiene relación con el reciente accidente del dron.A pesar de que el incidente con la modelo se manejó con calma dentro del foro y que el video de la renuncia es antiguo, la situación de Chavana en la televisora sigue bajo revisión. El conductor, uno de los rostros más famosos de la televisión regiomontana, reveló que fue citado por sus superiores para hablar sobre lo ocurrido y evaluar las posibles consecuencias.Frente a esta situación, Chavana se mostró dispuesto a responder ante la administración de Multimedios, asegurando que acatará las órdenes y aceptará las decisiones que la directiva tome respecto a su futuro en la barra nocturna de Canal 6.