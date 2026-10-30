Ernesto Chavana enfrenta citatorio en Multimedios tras golpear a Isabella Rojas con un dron;

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El conductor Ernesto Chavana enfrenta un citatorio en Multimedios después de que, durante una transmisión en vivo de Es show, pateara un dron que terminó golpeando el rostro de la modelo Isabella Rojas. Aunque la colaboradora aceptó sus disculpas y descartó acciones legales, el presentador deberá responder ante la directiva por el incidente. Además, se aclaró que un video viral sobre su supuesta renuncia corresponde a un conflicto laboral de agosto de 2024, no a la situación actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 08:43 AM.