Fallece Fernando Castillo Castro, emblemático vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas

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El emblemático vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas, Fernando Castillo Castro, falleció a los 72 años, según confirmó la agrupación en la madrugada del viernes 30 de octubre. Con más de 30 años de trayectoria, el intérprete inmortalizó éxitos de la cumbia como Cuéntale y Pero en tu mirada. Aunque se desconocen las causas de su muerte, la banda mantiene programado su concierto en Tula, Hidalgo, sin confirmar aún si habrá un homenaje póstumo en el escenario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 11:04 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 11:10 AM.