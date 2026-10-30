Fallece Fernando Castillo Castro, emblemático vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas

Fernando Castillo Castro, nacido el 5 de julio de 1954, dedicó gran parte de su vida a la música como una de las voces más representativas de Los Yaguaru de Ángel Venegas. La agrupación dio a conocer la triste noticia a través de sus cuentas oficiales en redes sociales durante la madrugada del viernes 30 de octubre, detallando que el cantante falleció un día antes. Hasta el momento, ni la banda ni sus familiares han compartido detalles sobre las causas del deceso.Castillo Castro formó parte del grupo durante más de tres décadas, integrándose a la formación incluso cuando la banda operaba bajo el nombre de Super Grupo Aries. A lo largo de su carrera, inmortalizó grandes éxitos que marcaron época en la cumbia mexicana, destacando temas clásicos como "Cuéntale" (lanzado en 1997) y "Pero en tu mirada" (estrenado en 1999).En el ámbito personal, el vocalista se caracterizó por mantener una vida privada reservada y alejada de los escándalos, utilizando sus canales públicos principalmente para difundir las presentaciones y el trabajo musical del grupo.Cabe señalar que, en tiempos recientes, el intérprete se había ausentado de algunos conciertos de la banda por motivos no especificados, aunque continuaba figurando en el material promocional oficial, incluido el cartel de un show programado para este mismo 30 de octubre.A pesar del difícil momento por el que atraviesa la agrupación, Los Yaguaru de Ángel Venegas mantienen en pie su presentación en el estado de Tula, Hidalgo, ya que no han mencionado ninguna posible cancelación tras el fallecimiento de su compañero. Tampoco han revelado si le rendirán un homenaje sobre el escenario durante la función, aunque es una posibilidad que los asistentes y seguidores esperan.