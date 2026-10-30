Fallece el periodista Raúl Triguero, reportado como desaparecido tras el accidente en Toledo

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El reconocido periodista de espectáculos Raúl Triguero fue encontrado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido desde el devastador accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Toledo, España. El comunicador, colaborador del programa ¡De viernes!, viajaba a Sevilla por motivos laborales cuando ocurrió la tragedia, desatando una ola de dolor y emotivas despedidas por parte de sus compañeros de la industria televisiva, incluyendo a Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros y Arnau Martínez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 10:25 AM.