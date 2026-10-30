Fallece el periodista Raúl Triguero, reportado como desaparecido tras el accidente en Toledo

Lo que comenzó como una intensa búsqueda terminó en la peor noticia para familiares, amigos y compañeros de trabajo. La muerte del periodista Raúl González Triguero fue confirmada este viernes, poniendo fin a varios días de incertidumbre tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en Urda, Toledo.Triguero había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de octubre, cuando se supo que viajaba en uno de los convoyes involucrados en el siniestro. De acuerdo con medios españoles, el comunicador se dirigía de Madrid a Sevilla por motivos laborales cuando ocurrió la tragedia. Finalmente, las autoridades notificaron a su familia que el reportero fue localizado sin vida entre las víctimas del accidente.Raúl Triguero era un conocido y respetado periodista especializado en temas de espectáculos y crónica social dentro de la televisión española. Durante su trayectoria, colaboró en programas populares como Sálvame y, en los últimos años, formó parte del equipo de ¡De viernes!, emisión producida por Mandarina Producciones para Telecinco.Gracias a sus coberturas y entrevistas con figuras de la farándula, logró consolidarse como uno de los reporteros más reconocidos del entretenimiento en España, ganándose el cariño de compañeros y televidentes. En esta ocasión, había salido de Madrid con destino a Sevilla para realizar una entrevista que sería transmitida en ¡De viernes!; tenía previsto reunirse con parte de su equipo para grabar una conversación con Amador Mohedano, hermano de la fallecida cantante Rocío Jurado. Lo que sería una cobertura más para su carrera terminó convirtiéndose en una tragedia que impactó a toda la industria.El equipo de ¡De viernes! despidió a Raúl Triguero con un conmovedor comunicado, destacando su calidad humana: “Hoy nos toca despedir a nuestro queridísimo compañero Raúl González Triguero. Nos cuesta encontrar palabras para expresar tanta tristeza. Raúl era una gran persona, un compañero maravilloso y alguien a quien siempre recordaremos con muchísimo cariño”.Por su parte, Mediaset España trasladó sus más sinceras condolencias y apoyo a sus familiares, allegados y compañeros, extendiendo también su solidaridad al resto de las víctimas de esta tragedia y a sus familias.Las reacciones no se hicieron esperar en el mundo del espectáculo. El conductor Jorge Javier Vázquez compartió un video de una antigua conexión televisiva en la que Triguero mostraba su anillo de compromiso y relataba cómo le habían pedido matrimonio. Junto a las imágenes, Vázquez publicó una desgarradora despedida dedicada al reportero y a su esposo: “Querido Raúl: verte hablando de amor sabiendo que un maldito accidente de tren acabaría pocos años después con tu vida me ha estremecido. No dejo de acordarme de tu marido, de tus seres queridos. Te has ido, pero el amor que dejaste permanecerá siempre. Descansa, compañero”.Otros colegas como Kiko Matamoros y Arnau Martínez también lamentaron su fallecimiento. Matamoros escribió: “Descansa en paz, compañero. Se confirma oficialmente el fallecimiento de Raúl Triguero. Mi más sincero pésame a su familia y amigos y a todo el equipo de De Viernes”. Mientras que Martínez recordó la esperanza que mantuvieron durante su desaparición: “Seguíamos con la esperanza de poder encontrarte. Te recordaremos como el buen compañero y la buena persona que eras. Descansa en paz, Raúl”.