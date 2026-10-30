Fallece Sir Patrick Stewart a los 86 años: el icónico Capitán Picard y el Profesor X

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El legendario actor Sir Patrick Stewart falleció a los 86 años tras una breve lucha contra el Alzheimer, dejando un legado imborrable como el Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor Charles Xavier en X-Men. Su familia y Marvel Studios rindieron homenaje a su extraordinaria trayectoria de más de seis décadas, que abarcó el teatro, el cine y una incansable labor humanitaria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 08:37 AM.