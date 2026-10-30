Fallece Sir Patrick Stewart a los 86 años: el icónico Capitán Picard y el Profesor X

El mundo del entretenimiento perdió a una de sus figuras más emblemáticas este miércoles 28 de octubre de 2026, cuando Sir Patrick Stewart falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada al día siguiente a través de un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde su familia anunció que el actor pasó sus últimos momentos bajo los cuidados de su esposa, la cantante Sunny Ozell, rodeado del "cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar".La causa de su deceso fue una breve lucha contra el Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su memoria y funciones cognitivas en su etapa final.Nacido en 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart forjó una carrera artística que superó las seis décadas. Comenzó en el teatro británico, ingresando en 1966 a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde participó en numerosas obras de William Shakespeare, antes de dar el salto a Broadway y al cine con películas como Dune (1984), de David Lynch.Su reconocimiento internacional llegó en 1987 al asumir el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, personaje que protagonizó durante siete temporadas y retomó en varias películas y en la serie Star Trek: Picard (2020-2023). En el año 2000, se incorporó al universo de los superhéroes interpretando al profesor Charles Xavier en X-Men, dando vida al fundador de la escuela para mutantes en entregas clave como X2 (2003), X-Men: Days of Future Past (2014), Logan (2017) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).En 2010, la reina Isabel II le otorgó el título de caballero en reconocimiento a sus invaluables aportaciones al arte dramático.Tras conocerse la noticia, Marvel Studios dedicó un sentido mensaje de despedida al actor, destacando su interpretación del profesor Xavier: "Sir Patrick dio vida al personaje con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, y definió al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y *Avengers: Doomsday". El estudio lo recordó como "un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero".Más allá de su éxito en Hollywood, su familia resaltó su incansable labor humanitaria en defensa de los derechos humanos, las sobrevivientes de violencia doméstica, los refugiados y el bienestar animal.Para despedirlo, su familia recuperó una reflexión de su autobiografía Making It So: A Memoir (2023), en la que Stewart comparó su propia vida con la de su personaje más famoso: "Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida extraordinaria que lo llevó mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también es alguien que se mantuvo fiel a sus raíces terrenales, porque son ellas las que le dieron su identidad. Al final, él siente el llamado del hogar, al igual que yo". Con estas palabras, se cierra el capítulo de un actor que, aunque exploró los confines del universo en la pantalla, siempre mantuvo los pies firmemente plantados en la humanidad.