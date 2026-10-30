La FGR confirma la detención de Inés Gómez Mont en EE. UU. por defraudación fiscal

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de la exconductora Inés Gómez Mont en Estados Unidos, donde fue capturada en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente en México por defraudación fiscal equiparada. Mientras ella enfrenta la justicia, su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, permanece en Miami bajo un proceso migratorio y libertad bajo fianza, después de que las autoridades estadounidenses negaran su extradición por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil millones de pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 03:41 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 03:47 PM.