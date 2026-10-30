La FGR confirma la detención de Inés Gómez Mont en EE. UU. por defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó formalmente la detención de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont. La presentadora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.La noticia se hizo pública tras la circulación en redes sociales de una fotografía en la que se observa a la ex presentadora esposada y siendo sujetada por dos agentes de la policía estadounidense. En la imagen, Gómez Mont viste una blusa blanca, una falda azul y tenis del mismo color, marcando el momento de su captura en suelo estadounidense.Paralelamente, la situación legal de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, sigue un curso distinto. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, por un monto estimado en 3 mil millones de pesos.Álvarez Puga fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su arresto se debió inicialmente a su situación migratoria irregular, y no por la ficha roja de Interpol solicitada por México, la cual el organismo internacional retiró el mes pasado.El gobierno de México solicitó formalmente la extradición de Álvarez Puga para que enfrentara los cargos en el país. Sin embargo, en mayo pasado, el gobierno federal informó que Estados Unidos negó la petición al considerar que no se trata de un delito violento, un requisito que a menudo complica estos procesos entre ambas naciones. Este caso se suma a una larga lista: figura entre los 269 requerimientos de extradición que México ha presentado a Estados Unidos desde 2018, sin que hasta mayo se hubiera concretado ninguna entrega. No obstante, en julio, la FGR precisó que, aunque el empresario sigue sujeto a un procedimiento migratorio, las autoridades estadounidenses le concedieron la libertad bajo fianza, obligándolo a portar un dispositivo de geolocalización mientras se resuelve su estatus legal.