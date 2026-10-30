Ian McKellen rinde un emotivo homenaje a Patrick Stewart: Un hombre en quien se podía confiar y amar

A través de sus redes sociales, el intérprete de Gandalf en El Señor de los Anillos, Ian McKellen, rindió un sentido homenaje a Patrick Stewart, quien falleció el pasado miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles. La muerte del actor fue anunciada por su representante de larga trayectoria, Kelly Bush Novak, quien informó que Stewart atravesó un "breve y conmovedor recorrido" con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, rodeado del cálido abrazo de familiares, amigos, música y oraciones.En su tributo, McKellen destacó que, antes que cualquier otra cosa, Stewart se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, Inglaterra. "Se podía escuchar en su voz acentuada y en la honestidad firme con la que te decía lo que pensaba y sentido. Los hombres de Yorkshire no toleran las medias verdades ni evitan los asuntos importantes. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien se podía confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar", escribió el actor.McKellen recordó que su relación con Stewart comenzó hace aproximadamente medio siglo, cuando ambos eran jóvenes intérpretes de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, aunque no coincidieron en las mismas producciones. Un recuerdo significativo para McKellen fue un encuentro casual en el centro de Londres, años después, cuando Stewart le confesó que había recibido una oferta para interpretar el papel principal en Star Trek."Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?", le preguntó McKellen en aquel entonces. Finalmente, Stewart aceptó el proyecto, asumiendo el icónico rol del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, una decisión que, según McKellen, le permitió desarrollar una carrera cinematográfica y teatral de alcance global, abarcando desde la franquicia X-Men hasta obras de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Pinter y Beckett.La relación profesional entre ambos quedó inmortalizada en la saga X-Men, donde McKellen interpretó al villano Magneto y Stewart al profesor Charles Xavier. A pesar de la intensa rivalidad ideológica de sus personajes en la pantalla, los actores construyeron una sólida y genuina amistad fuera de las cámaras, colaborando además en diversas producciones teatrales del West End londinense y Broadway.McKellen también recordó que Estados Unidos se convirtió en el hogar adoptivo de Stewart, lugar donde conoció a su esposa, la cantante Sunny Ozell, quien lo acompañó y cuidó durante sus problemas de salud. "Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible", añadió la representante del actor en su comunicado.Una última aparición póstuma y el duelo de la industriaEn el cierre de su mensaje, McKellen hizo referencia a la última participación cinematográfica de su amigo, señalando con emoción que ambos retomarán sus personajes de X-Men en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. "Su actuación de despedida en Avengers: Doomsday todavía está por verse", concluyó.Tras conocerse la triste noticia, la industria del entretenimiento se ha volcado en mostrar su dolor. Figuras como Kevin Feige, Hugh Jackman y William Shatner también han compartido mensajes públicos para recordar la trayectoria, la elegancia y el profundo sentido de humanidad que el intérprete británico aportó al cine, la televisión y el teatro durante más de seis décadas.