Ian McKellen rinde un emotivo homenaje a Patrick Stewart: Un hombre en quien se podía confiar y amar

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El legendario actor Ian McKellen dedicó un conmovedor mensaje de despedida a su colega y amigo Patrick Stewart, fallecido el 28 de octubre de 2026 a los 86 años. McKellen recordó sus orígenes en Yorkshire, el momento crucial en que Stewart aceptó el papel en Star Trek y su profunda amistad forjada durante décadas en el teatro y en la saga X-Men, destacando que su última actuación póstuma se verá en Avengers: Doomsday.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 08:54 AM.