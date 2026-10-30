Imelda Tuñón reacciona a la salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’ y a rumores sobre otro hijo

Hace algunos días, Addis Tuñón sorprendió a la audiencia al revelar que dejaría el programa De primera mano tras siete años como una de sus conductoras principales, argumentando que tenía un nuevo proyecto en puerta que le daba mucha ilusión. Aunque el periodista Álex Kaffie especuló con diversas teorías sobre un "motivo real", el propio Gustavo Adolfo Infante aclaró que la decisión fue tomada exclusivamente por Addis, echando por tierra los rumores de despidos o conflictos internos.Ante este anuncio, Imelda Tuñón, quien mantiene un estrecho vínculo familiar con la periodista (a quienes se les ha llegado a considerar tía y sobrina, aunque solo han confirmado ser familia de sangre), reposteó en sus historias de Instagram el video en el que Addis formaliza su despedida. Sin entrar en detalles, la joven señaló que la noticia "no le sorprendía" y que la apoyaba en cualquier decisión que tomara. Cabe mencionar que algunos sectores de la opinión pública especulan que Imelda pudo haber tenido cierta influencia en esta salida, dado que Addis enfrentó fuertes críticas en el pasado por asumir la tutoría del hijo de la joven y defenderla activamente en su conflicto con Maribel Guardia.Paralelamente, Imelda enfrenta una nueva ola de especulaciones respecto a la herencia de su expareja, el fallecido cantante Julián Figueroa. De manera oficial y según el testamento del artista, Imelda y su hijo son los únicos herederos, un documento que la joven ha insistido en calificar como "manipulado".Sin embargo, recientes declaraciones del abogado de Maribel Guardia levantaron sospechas sobre la posible existencia de otros hijos del intérprete. Aunque el legal dejó claro que por ahora solo se trata de una teoría, advirtió que, de confirmarse, el testamento de Julián podría sufrir modificaciones sustanciales para beneficiar a todos los vástagos por igual, lo que complicaría aún más el panorama legal de Imelda.Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha abordado directamente el tema de un supuesto nuevo hijo de Julián Figueroa. No obstante, ha lanzado una serie de mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como un reflejo de su enojo y frustración ante esta posibilidad.En una de sus publicaciones, la joven escribió: “El karma es tan efectivo que no es necesario que tú muevas un solo dedo. Él conoce tu historia y pronto hará justicia por ti”. A esto sumó otro reposte que rezaba: “No sé, pero algo dentro de mí murió este año”. Estas declaraciones mantienen en vilo a sus seguidores y avivan la polémica en torno a la compleja situación familiar y legal que rodea el legado de Julián Figueroa.