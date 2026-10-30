Imelda Tuñón reacciona a la salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’ y a rumores sobre otro hijo

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Imelda Tuñón rompió el silencio ante dos grandes polémicas que la rodean: la sorpresiva salida de su familiar, Addis Tuñón, del programa De primera mano, y los recientes rumores sobre la posible existencia de otro hijo del fallecido Julián Figueroa. Mientras mostró su total apoyo a Addis, la joven respondió a las especulaciones sobre la herencia con crípticos mensajes aludiendo al "karma" en medio de su disputa legal con Maribel Guardia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 09:06 AM.