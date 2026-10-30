Jack Antonoff y Margaret Qualley solicitan el divorcio tras tres años de matrimonio

El productor musical de 42 años, conocido por su trabajo con Taylor Swift, y la actriz de 32 años, presentaron oficialmente los papeles de divorcio este viernes 30 de octubre. Además, se reveló que la expareja también ha presentado un acuerdo de liquidación, el cual aún está siendo procesado por el tribunal y cuyos detalles no han sido hechos públicos.La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó dos años después, en agosto de 2023. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera silenciosa, y los representantes de ambos aún no han emitido comentarios oficiales sobre la ruptura.Las especulaciones sobre la separación cobraron fuerza después de que Antonoff asistiera a la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce en julio, acompañado por su hermana Rachel, en lugar de su esposa. En ese momento, se informó que Qualley se encontraba rodando la película Possession.Poco después, los seguidores notaron que la actriz había eliminado silenciosamente las fotos de su boda de agosto de 2023 de su cuenta de Instagram. Aunque en marzo había utilizado algunas de esas imágenes para promocionar el sencillo Dirty Wedding Dress de la banda de Antonoff, Bleachers, un recorrido reciente por su perfil muestra cero fotos de su esposo. Además, el 28 de abril, Qualley cambió su nombre de usuario en la plataforma de @isimostar a @sarahmargaretqualley23. Su última interacción pública con él fue una felicitación de cumpleaños en sus historias de Instagram el 31 de marzo.La distancia entre ambos también se hizo evidente en una entrevista de Qualley en el programa Today. Cuando el presentador Craig Melvin le preguntó sobre el próximo álbum de Swift, The Life of a Showgirl, y mencionó que Antonoff había sido su productor durante años, la actriz respondió con sorpresa: "No sé nada", seguido de una risa incómoda y la frase "Estaré emocionada de escuchar la música", lo que dejó al presentador visiblemente escéptico.A pesar de este desenlace, la historia de amor de la pareja comenzó con fuerza. Ambos declararon haber experimentado un "amor a primera vista" cuando se conocieron en una fiesta en 2021. Qualley confesó en 2024 que supo que quería casarse con él solo dos semanas después de conocerlo, y Antonoff coincidió en que imaginó el matrimonio en el segundo en que la vio. Se comprometieron en 2022 y celebraron su boda el 19 de agosto de 2023 en Parker's Garage, en Long Beach, Nueva Jersey, con invitados de la talla de Swift, Cara Delevingne y Lana Del Rey.Antes de su matrimonio, Antonoff mantuvo un romance de cinco años con la actriz Lena Dunham, mientras que Qualley, hija de la actriz Andie MacDowell, ha consolidado su carrera con aclamados proyectos como Maid, Poor Things y *Once