Jack Antonoff y Margaret Qualley solicitan el divorcio tras tres años de matrimonio

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El productor musical Jack Antonoff y la actriz Margaret Qualley han presentado oficialmente su solicitud de divorcio tras tres años de matrimonio. La separación, que se hizo pública poco después de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ha estado acompañada de especulaciones y la eliminación de fotos de la pareja en las redes sociales de la actriz, a pesar de que su última aparición pública conjunta fue en los Grammy de febrero de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 02:32 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 02:35 PM.