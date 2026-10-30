Jennifer Lawrence sorprende con crudas confesiones sobre el parto, admite un lifting de senos

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La ganadora del Óscar Jennifer Lawrence ha generado revuelo tras hacer crudas confesiones sobre el parto en el podcast Call Her Daddy y admitir que se sometió a un lifting de senos para sentirse como una "mamá sexy". Además, una reciente portada para la revista The Cut ha desatado especulaciones entre fans y expertos sobre supuestos cambios en su rostro, mientras la actriz expande su carrera lanzando su propia marca de cuidado capilar, Mes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 01:07 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 02:03 PM.