Jennifer Lawrence sorprende con crudas confesiones sobre el parto, admite un lifting de senos

Durante una aparición en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Jennifer Lawrence, de 36 años, sorprendió a la audiencia con comentarios explícitos sobre cómo el parto cambió su cuerpo para siempre. Cuando Cooper, quien estaba embarazada en el momento de la grabación, le preguntó qué fue lo que menos esperaba de la maternidad, la actriz respondió con crudeza: "Sabes, tu vagina se recuperará. Tu ano no lo hará".La reacción de Cooper fue de sorpresa, admitiendo que no necesitaba escuchar eso antes de dar a luz. Lawrence, quien dio la bienvenida a su segundo hijo varón con su esposo, Cooke Maroney, en abril del año pasado (y que ya es madre de Cy, de 4 años), añadió que se sintió completamente desprevenida, desmintiendo el mito de que los "instintos maternos" lo resuelven todo: "No tienes idea de lo que estás haciendo".Esta no fue la única admisión reciente de la actriz sobre su cuerpo. A principios de esta semana, Lawrence confirmó que se sometió a una cirugía de lifting de senos (mastopexia) porque sintió que su cuerpo "no se recuperó" después del nacimiento de su segundo hijo.La estrella de Los Juegos del Hambre explicó que tomó la decisión porque "quiere ser una mamá sexy" y desea proyectar la imagen de una mujer que "tiene todo bajo control" incluso cuando acaba de despertarse y no es así, especialmente en el momento de dejar a sus hijos en la escuela. Aunque reconoció que la perspectiva de filmar una escena de desnudo para la próxima película de Martin Scorsese, What Happens At Night (que ya concluyó su rodaje), la motivó a acelerar la cita, aseguró que se habría hecho el procedimiento de todos modos.Paralelamente, una reciente sesión de fotos para la revista The Cut ha desatado un intenso debate en redes sociales, con decenas de fans cuestionando un aparente "cambio" en el rostro de la actriz, llegando a describirla como "irreconocible" o "demasiado diferente".Ante estos rumores, Lawrence ha negado en el pasado haberse hecho cirugía de nariz, atribuyendo las diferencias a la pérdida de peso post-embarazo en su rostro y al envejecimiento natural. También afirmó evitar los rellenos faciales porque "se notan en cámara" y usa bótox con mucha moderación para mantener sus expresiones.Sin embargo, la Dra. Melinda Lacerna Kimbrell, cirujana plástica certificada, especuló que los cambios más evidentes en las fotografías podrían sugerir una blefaroplastia superior, posiblemente combinada con un levantamiento de cejas. No obstante, la experta también señaló que una pérdida de peso significativa, el maquillaje editorial, la iluminación, el retoque digital y el uso de extensiones de cabello podrían exagerar o crear por completo esta nueva apariencia, sin confirmar que se haya sometido a procedimientos quirúrgicos faciales.Más allá de su carrera actoral, Lawrence ha incursionado en el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia compañía de cuidado capilar "bio-diseñado" llamada Mes. La marca ofrece actualmente solo tres productos: una niebla voluminizadora, una mascarilla reparadora y un sérum. Con su habitual honestidad, la actriz se describió a sí misma como "tonta pero linda" en este ámbito, admitiendo que no tiene "ni idea" sobre el lado financiero de su nuevo negocio.