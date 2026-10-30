Katie Holmes deslumbra junto a su novio Jason Bard Yarmosky en la Gala de Otoño del American Ballet

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La actriz Katie Holmes, de 47 años, acudió radiante junto a su novio, el artista Jason Bard Yarmosky, de 39, a la Gala de Otoño del American Ballet Theatre en Nueva York. La pareja, que hizo pública su relación este verano, no dejó de demostrarse afecto en la alfombra roja. El evento también reavivó el interés mediático por el pasado de Holmes, tras recientes declaraciones de Jenny McCarthy sobre su matrimonio con Tom Cruise y su posterior salida de la Cienciología.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 02:40 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 02:57 PM.