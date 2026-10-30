Katie Holmes deslumbra junto a su novio Jason Bard Yarmosky en la Gala de Otoño del American Ballet

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky asistieron este jueves al evento "Angels and Demons Honoring Cynthia Erivo", celebrado en el David H. Koch Theatre de Nueva York. La pareja, que comenzó a salir en el verano y formalizó su relación en junio, caminó de la mano y se robó miradas cómplices durante las sesiones de fotos.Para la ocasión, la exestrella de Dawson's Creek lució un elegante vestido de seda verde azulado (teal) de manga larga, con una falda plisada estilo cascada y un escote pronunciado. Complementó su look con un recogido chic que dejaba ver unos delicados pendientes, maquillaje luminoso y un bolso negro clásico. Por su parte, Yarmosky optó por un estilo sofisticado pero relajado, con un blazer azul marino de doble botonadura, pantalones holgados a juego y un suéter marrón chocolate.Esta es la primera relación pública de Holmes desde su breve vínculo con el bajista Bobby Wooten III en 2022. Anteriormente, la actriz mantuvo una relación de seis años con Jamie Foxx tras su divorcio de Tom Cruise en 2012, con quien tiene a su hija Suri, de 20 años.En los últimos meses, Holmes y Yarmosky han consolidado su vínculo disfrutando de escapadas románticas al Lago de Como, además de asistir juntos a las Semanas de la Moda de Nueva York y Milán, demostrando una química sólida y un apoyo mutuo en sus agendas profesionales.En medio de la atención mediática por su nueva relación, el pasado de Holmes volvió a ser tema de conversación. La actriz Jenny McCarthy generó polémica al comentar en un episodio reciente de su podcast, junto a la exmiembro de la Cienciología Ann Gallard Hill, que Holmes lucía "como un ciervo atrapado en los faros" durante su matrimonio con Cruise.McCarthy, quien fue amiga de la pareja y asistió a su boda en Italia en 2006, afirmó notar un "cambio" drástico en la personalidad de Holmes después de la ceremonia. Tras su divorcio en 2012, Holmes abandonó la controvertida organización religiosa. Según informes de la época, la actriz temía que le arrebataran a su hija Suri, y el momento decisivo para poner fin a su matrimonio ocurrió cuando miembros de la Cienciología se mudaron a la casa que compartía con Cruise.