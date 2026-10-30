Lily Allen celebra un año de su álbum 'West End Girl' y critica a la industria musical

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La cantante Lily Allen celebró el primer aniversario de su álbum de regreso, West End Girl, con un atrevido look y un mensaje de agradecimiento a sus fans, a pesar de tener que cancelar su reciente concierto en Nueva Zelanda por una infección viral. La artista de 41 años aprovechó la ocasión para criticar a la industria musical por su incapacidad de promover a mujeres de cierta edad que abordan temas reales como la perimenopausia, mientras respondía con fina ironía a los comentarios de su exesposo, David Harbour, sobre el disco.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 02:57 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 03:00 PM.