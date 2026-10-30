Lily Allen celebra un año de su álbum 'West End Girl' y critica a la industria musical

La cantante británica Lily Allen celebró este viernes el primer aniversario del lanzamiento de su esperado álbum de regreso, West End Girl. Para la ocasión, la artista de 41 años compartió en Instagram unas fotografías luciendo un elegante y atrevido minivestido dorado, además de debutar un nuevo look con el cabello más oscuro y flequillo. En el mensaje, agradeció a sus seguidores: "Un año de West End Girl... gracias por amar este disco y por acompañarme en este viaje. Ha sido un sueño".Sin embargo, la celebración viene acompañada de un contratiempo profesional. La semana pasada, Allen se vio obligada a cancelar su concierto en el Spark Arena de Auckland, Nueva Zelanda, con menos de 24 horas de anticipación debido a una infección viral. La artista se disculpó públicamente con sus fans, especialmente con aquellos que habían viajado para verla, asegurando que se reembolsarían todas las entradas y expresando su deseo de regresar pronto.Más allá de la música, Allen ha utilizado esta etapa de su carrera para señalar las fallas del negocio discográfico. En una reciente entrevista con The Times Magazine, la cantante criticó a una industria "asustada" que no sabe cómo comercializar a mujeres de cierta edad."La industria musical no sabe cómo promocionar a mujeres de una cierta edad, incluyéndome a mí", declaró Allen. "Llegas a un punto y piensas: '¿La gente realmente quiere escuchar sobre la perimenopausia, la rutina de llevar a los niños a la escuela y todo lo que estamos pasando?'. Tenemos miedo de ir por ese camino porque no hay mucha evidencia de que exista un mercado para ello. Pero probablemente lo haya". La artista añadió que su disco ha sido "muy significativo" para mujeres de su generación, lo que le da la esperanza de que hablar de "cosas reales" sí funciona.El álbum West End Girl, que detalla con brutal honestidad el colapso de su matrimonio de cuatro años con el actor de Stranger Things, David Harbour (51), también ha generado comentarios por parte de su exesposo. En junio, Harbour calificó el álbum de "extraño", aunque afirmó respetar su derecho a usar su experiencia para crear arte, aclarando que "no fue mi experiencia" y que valora su vida privada.Meses después, Allen tuvo la oportunidad de responder a estas declaraciones en una entrevista con The Cut. Lejos de enfadarse, la cantante respondió con una fina ironía, calificando el comentario de su ex como "generoso". "Creo que fue algo generoso de su parte decir eso. Él también está teniendo un momento de éxito, ¿verdad? Ha sido nominado a un Emmy y es genial. Todos estamos haciendo lo nuestro. Si hay algo que sé sobre David Harbour, es que es un excelente actor", sentenció, dejando entrever su postura sobre la narrativa pública de su divorcio.