El mundo del cine despide a Sir Patrick Stewart: Marvel, 'Star Trek' y colegas rinden homenaje

El intérprete británico falleció el miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada al día siguiente mediante un comunicado publicado en redes sociales por su representante, quien informó que Stewart murió después de un “breve y conmovedor recorrido” relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, rodeado de sus seres queridos.Las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien recordó con asombro su primera experiencia en el set de la primera película de X-Men. “Me quedé asombrado, y resultó ser todo lo que había visto en pantalla y más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza tranquila y una gran presencia”, expresó Feige, añadiendo que su legado perdura en las muchas personas a las que guió.Los directores Joe y Anthony Russo, responsables de las próximas películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, también compartieron un tributo, describiéndolo como “un actor legendario con una presencia inconfundible y una integridad incomparable”, y agradeciéndole por enseñarles humanidad dentro y fuera de la pantalla. Marvel Studios y Marvel Entertainment publicaron un mensaje conjunto recordando su interpretación del profesor Charles Xavier,角色 que comenzó a dar vida en el año 2000. El comunicado destacó que Stewart aparecerá como Xavier en Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de diciembre de 2026, consolidando su presencia póstuma en el Universo Cinematográfico de Marvel.El elenco de Star Trek: The Next Generation y figuras vinculadas a la franquicia inundaron las redes con mensajes de despedida. Wil Wheaton, quien interpretó a Wesley Crusher, publicó una fotografía junto al actor con el mensaje: “Buen viaje, capitán”.William Shatner, el icónico capitán James T. Kirk de la serie original y coprotagonista de Stewart en Star Trek: Generations (1994), escribió: “Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de la Enterprise, aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hizo”. Por su parte, Jonathan Frakes (William Riker) compartió una imagen con las palabras: “Descansa en paz, amigo mío”, mientras que Terry Matalas, responsable de la tercera y última temporada de Star Trek: Picard, sentenció: “Oh, capitán, mi capitán. Así es como siempre te recordaré”.Hugh Jackman, su inseparable compañero de batalla en las películas de X-Men, publicó fotografías junto a él, describiéndolo como “uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, para mí, a un amigo y ser humano extraordinario. Aprendí mucho de él. Te extrañaré todos los días de mi vida, Patrick Stewart”.Finalmente, la Royal Shakespeare Company, agrupación a la que Stewart perteneció entre 1966 y 1982, rindió homenaje a sus raíces teatrales, definiéndolo como una figura destacada e inigualable del escenario y la pantalla. Durante esos años fundamentales, el actor participó en producciones clásicas como Macbeth, El mercader de Venecia y Enrique IV, sentando las bases de la maestría que luego conquistaría al mundo entero.