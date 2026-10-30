El mundo del cine despide a Sir Patrick Stewart: Marvel, 'Star Trek' y colegas rinden homenaje

...

La industria del entretenimiento rinde un sentido homenaje a Sir Patrick Stewart, quien falleció a los 86 años tras una lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Figuras como Kevin Feige, los hermanos Russo, Hugh Jackman y el elenco histórico de Star Trek compartieron conmovedoras palabras, recordando su legado inmortal como el Capitán Picard y el Profesor X, y destacando su inigualable humanidad, elegancia y talento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 09:37 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 08:41 AM.