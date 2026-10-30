Nelly revela que Taylor Swift le pagó 50,000 dólares en una bolsa de McDonald's por una aparición

El rapero Nelly, de 51 años, compartió una memorable anécdota durante una entrevista en The Breakfast Club junto a su esposa, la cantante Ashanti. Según contó, Taylor Swift lo llamó "de la nada" porque ella y sus amigas habían coreografiado una rutina de baile con su éxito de 2002, Hot in Herre, y quería que él la sorprendiera en un concierto en Houston, Texas.Sin embargo, había un dilema: debido a restricciones de presupuesto, Swift solo podía ofrecerle una tarifa fija de 50,000 dólares. Nelly recordó que, en tono de broma, le preguntó: "¿Puedes poner eso en una bolsa de McDonald's?". La superestrella del pop, demostrando su sentido del humor, cumplió el capricho y su manager le entregó el efectivo en la icónica bolsa roja y amarilla al finalizar la presentación.El artista de Ride Wit Me aclaró que "el dinero no era realmente el problema" y que habría aceptado hacerlo gratis. No obstante, Swift fue más allá: envió un jet privado G5 para recogerlo a él y a sus hijos en St. Louis y llevarlos a Houston, y reservó la suite presidencial en el hotel Four Seasons, ubicado cerca del estadio. Aunque apenas vieron la habitación, ya que fueron del concierto directamente al aeropuerto, el gesto de hospitalidad lo dejó profundamente impresionado.Aunque la anécdota es auténtica en su esencia, Nelly mezcló algunos detalles cronológicos de las giras. En realidad, interpretaron Just a Dream juntos en Houston durante la gira Speak Now en 2011. Posteriormente, colaboraron en Hey Porsche en St. Louis en 2013 (Red Tour), y finalmente cantaron The Fix junto con Hot in Herre en St. Louis en 2015, durante la 1989 World Tour.Esta revelación llega poco después de la inducción de Taylor Swift al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville. Durante su emotivo discurso en el Music City Center, la cantante confesó que la fama a veces hace que su vida se sienta "extraña" o "bizarra". Sin embargo, explicó que se mantiene arraigada recordando sus inicios en la música country a los 14 años, utilizando esos recuerdos como su "norte verdadero" para navegar el caos diario que conlleva su estrellato global.