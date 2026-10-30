Nelly revela que Taylor Swift le pagó 50,000 dólares en una bolsa de McDonald's por una aparición

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El rapero Nelly reveló en el programa The Breakfast Club que Taylor Swift le pagó 50,000 dólares en una bolsa de McDonald's por una aparición sorpresa de tres minutos durante su gira Speak Now en 2011. Aunque bromeó con la forma del pago, el artista destacó los lujosos detalles, como un jet privado y una suite presidencial, asegurando que lo habría hecho gratis. La anécdota surge tras la reciente inducción de Swift al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 03:04 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 03:06 PM.