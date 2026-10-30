Noah Wyle revela que Eddie Murphy lo insultó cuando era niño

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El actor Noah Wyle compartió en el podcast Good Hang de Amy Poehler una anécdota de su infancia en la que Eddie Murphy lo rechazó con malas palabras al pedirle un autógrafo a los 9 años. Años después, su hija le regaló un falso pero conmovedor autógrafo del comediante, lo que lo inspiró a ser siempre amable y rápido firmando autógrafos a sus propios fans jóvenes. Además, Wyle expresó su deseo de presentar Saturday Night Live.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 01:04 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 01:07 PM.