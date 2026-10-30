Noah Wyle revela que Eddie Murphy lo insultó cuando era niño

Noah Wyle, de 55 años y reciente ganador del Emmy por su papel en la serie The Pitt, reveló en el podcast Good Hang de Amy Poehler un curioso y divertido recuerdo de su niñez. El actor contó que, cuando tenía 9 años, conoció a Eddie Murphy y le pidió un autógrafo, diciéndole: "Realmente me gustas en SNL".Murphy le respondió preguntándole qué hacía despierto tan tarde. Ante la inocente respuesta de "duh" y la insistencia del niño por conseguir la firma, el icónico comediante de Beverly Hills Cop (hoy de 65 años) le espetó: "Vete a la f---, hombre" ("f--k off, man"). Wyle admitió que ha repetido esta historia tantas veces en su casa que ya se ha convertido en parte del folclore familiar. Sin embargo, el año pasado, para su cumpleaños, su hija de 10 años, Frances, le dio un giro conmovedor a la anécdota."Me dijo: 'Papá, no vas a creer a quién vimos mamá y yo ayer: ¡Eddie Murphy! Y conseguimos lo que siempre has querido, su autógrafo'", recountó el actor entre risas. La niña imprimió una foto de Murphy y escribió en ella: "Querido Noah, eres un gran niño, Eddie Murphy", deletreando el nombre del actor como "E-D-D-Y". Wyle calificó este obsequio casero como "el mejor regalo" y ahora cuelga en su oficina.El protagonista de ER confesó que este incidente de la infancia impactó profundamente la forma en que trata a sus propios admiradores. "Siempre firmo un autógrafo. Cada vez que un niño de nueve años necesita mi firma, lo hago tan rápido como sea posible", aseguró.Por otro lado, Wyle también le confesó a Poehler (quien fue parte del elenco de SNL de 2001 a 2008) que le encantaría caminar por la "cuerda floja" de la televisión y ser el anfitrión del icónico programa de sketches por primera vez. Reveló que recientemente conoció a Lorne Michaels y que ya le "puso la idea en la cabeza" al legendario creador de 81 años. Ante esto, Poehler le dio un sabio consejo: "No lo pienses demasiado. No vivas en el estudio. Solo ve a casa por la noche y disfruta. Tómatelo con calma y no trabajes demasiado".