Sanrio pide disculpas a China y cancela colaboración con la serie 'Vivant' tras acusaciones de "calu

Apenas días después de que el futbolista Kylian Mbappé y el Real Madrid se disculparan con China por comentarios del astro francés sobre Mao Zedong, la empresa japonesa Sanrio se vio obligada a seguir el mismo camino. La firma, responsable del icónico personaje Hello Kitty, emitió un comunicado en el que pidió perdón al gigante asiático y anunció que "decidió cesar esta colaboración" con el drama televisivo Vivant.La compañía justificó su decisión afirmando que el proyecto "contiene expresiones que son incompatibles con la filosofía corporativa del Grupo Sanrio", poniendo fin a la asociación que había permitido retratar a Hello Kitty y otras figuras de la marca como personajes de la serie en artículos de merchandising.El origen del conflicto se encuentra en un episodio de Vivant, una producción de gran audiencia en Japón, en el que una organización ligada a China aparece torturando a un miembro de una unidad japonesa de espionaje militar.Esta representación fue inmediatamente condenada por la prensa estatal de Pekín. El medio The Global Times acusó al programa de "calumniar a China", afirmando que la escena había "causado conmoción y una fuerte reacción adversa en redes sociales". El periódico estatal fue más allá, señalando que la serie refleja la "narrativa anti-China de la actual administración conservadora derechista japonesa, alineada con la tendencia al extremismo de derecha de la sociedad japonesa".Ante el escándalo, la cadena de televisión privada TBS, creadora de Vivant, guardó silencio inicialmente ante las solicitudes de comentario. Sin embargo, el presidente del canal terminó dirigiéndose a la prensa japonesa para defender la producción, asegurando que el drama es una obra de ficción y que TBS "de ninguna manera adopta una postura que fomenta el conflicto entre naciones ni avala el uso de la fuerza o la violencia".Este incidente se suma a una semana de fricciones culturales y diplomáticas entre figuras internacionales y China, evidenciada también por las disculpas presentadas por Kylian Mbappé y el Real Madrid tras la difusión de un video en el que el delantero se refería al histórico líder chino como "un dictador", lo que desató una ola de críticas en las redes sociales del país asiático.