Sanrio pide disculpas a China y cancela colaboración con la serie 'Vivant' tras acusaciones de "calu

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La empresa japonesa Sanrio, creadora de Hello Kitty, se disculpó formalmente con China y anunció el fin de su colaboración con la exitosa serie de televisión 'Vivant' de la cadena TBS. La controversia estalló después de que un episodio mostrara a una organización vinculada a China torturando a un agente de inteligencia japonés, lo que el medio estatal The Global Times calificó como una "calumnia" y un reflejo de narrativas anti-China.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 08:23 AM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 08:30 AM.