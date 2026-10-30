Sydney Sweeney filma una apasionada escena de beso con Stephen Kalyn para la secuela 'The Housemaid'

Sydney Sweeney, de 29 años, fue vista filmando una apasionada escena de beso con el galán de Off Campus, Stephen Kalyn, de 28 años, para su nueva película The Housemaid's Secret. Kalyn, luciendo un elegante traje, tomó el rostro de Sweeney con ambas manos para un beso en una acera de Nueva York, mientras ella, caracterizada como Millie, vestía una camisa de cuadros roja y blanca, jeans lavados a la piedra y una chaqueta para protegerse del frío.La próxima película es la secuela del exitoso thriller erótico The Housemaid (La criada) del año pasado, donde Sweeney interpretó a una mujer en libertad condicional que se emplea con una pareja adinerada (interpretada por Amanda Seyfried y Brandon Sklenar) y se ve envuelta en sus turbulencias matrimoniales. En esta nueva entrega, Millie comienza a trabajar para un CEO llamado Douglas (Paul Anthony Kelley), y Kalyn interpreta a Brock, un abogado con quien Millie inicia un romance que, al parecer, será retratado con detalles muy apasionados.Al igual que su predecesora, The Housemaid's Secret está dirigida por Paul Feig (Bridesmaids) y adaptada de la novela de Freida McFadden. El elenco cuenta con el regreso del galán de Netflix, Michele Morrone, como Enzo, el jardinero italiano e interés amoroso de Millie, y se suma a nuevas incorporaciones como Brittany Snow y Kirsten Dunst.Mientras filma su ardiente romance en pantalla, Sweeney mantiene una relación en la vida real con el magnate musical Scooter Braun, de 45 años, quien anteriormente manejó las carreras de estrellas de la talla de Ariana Grande y Justin Bieber.La actriz estuvo vinculada sentimentalmente con el restaurador Jonathan Davino durante siete años y medio, hasta que la noticia de su ruptura circuló a principios de 2025. Posteriormente, fue vinculada con Braun ese mismo verano, cuando fueron vistos juntos en las funciones de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.Más de un año después, la relación habría avanzado significativamente. Según fuentes cercanas, la pareja está discutiendo la posibilidad de tener su propia familia y Sweeney estaría considerando convertirse al judaísmo, la religión de Braun. Se reporta que la actriz ya se ha reunido con rabinos y que ambos fueron vistos recientemente celebrando Rosh Hashaná en el Temple Sholom, una sinagoga en Greenwich, Connecticut.A pesar de la química mostrada en el set, la vida amorosa de Kalyn está firmemente establecida fuera de las cámaras. El actor de 28 años está comprometido con su amor de la preparatoria, Victoria Lovatsis, con quien mantiene una relación desde 2012. Fue ella quien lo animó a audicionar para el que resultó ser su papel revelador en la serie coming-of-age de Amazon Prime, Off Campus.