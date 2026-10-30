Sydney Sweeney filma una apasionada escena de beso con Stephen Kalyn para la secuela 'The Housemaid'

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La actriz Sydney Sweeney fue captada filmando una intensa escena romántica con Stephen Kalyn en las calles de Nueva York para The Housemaid's Secret, la esperada secuela del exitoso thriller erótico del año pasado. Mientras su personaje explora un nuevo romance en la pantalla, en la vida real Sweeney avanza en su relación con el magnate musical Scooter Braun, con quien estaría considerando formar una familia y convertirse al judaísmo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 02:35 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 02:40 PM.