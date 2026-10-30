La viuda de Hugh Hefner revela que la Mansión Playboy era la "ventanilla de comida rápida" de Jack

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Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy Hugh Hefner, reveló en su podcast que la icónica Mansión Playboy funcionaba como una "ventanilla de comida rápida" (drive-thru) para Jack Nicholson, quien solía aparecer sin invitación solo para comer e irse. Mientras la hija del actor, Lorraine Nicholson, comparte detalles de su infancia en la residencia, Crystal expresa su profundo arrepentimiento por haberse casado con el magnate a los 26 años y celebra su nueva vida junto a su actual esposo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/10/2026 03:28 PM.
En Espectáculos y editada el 30/10/2026 03:32 PM.