La viuda de Hugh Hefner revela que la Mansión Playboy era la "ventanilla de comida rápida" de Jack

En su podcast After The Mansion, Crystal Hefner afirmó que muchas celebridades utilizaban la residencia en Holmby Hills como su "club de campo personal" por simple curiosidad o conveniencia. En el caso específico de Jack Nicholson, sus visitas eran tan frecuentes y breves que el lugar llegó a ser conocido como su "ventanilla de comida rápida" (drive-thru): el actor solía llegar en su automóvil, tomar algo de comida o lo que necesitara, e irse de inmediato.La hija del actor, Lorraine Nicholson, detalló en un célebre ensayo de 2024 para la revista Vanity Fair que su padre tenía el privilegio de aparecer en la mansión en cualquier momento y sin invitación, ya que siempre estaba "en la lista". Curiosamente, Lorraine afirmó haber pasado más tiempo en la residencia que su propio padre, ya que era llevada allí por su niñera, Cis, quien antes de ser su cuidadora fue la secretaria social de Hefner.Lorraine recordó que, a diferencia de otros padres que se quedaban merodeando después de dejar a sus hijos, Nicholson no generaba ese tipo de incomodidad debido a su estatus especial. Estas experiencias de la infancia de Lorraine están siendo adaptadas actualmente a una película protagonizada por Jessica Biel, Lily-Rose Depp y Bill Pullman.Crystal se casó con Hugh Hefner en la víspera de Año Nuevo de 2012, cuando ella tenía 26 años y él 86. La relación no estuvo exenta de turbulencias; de hecho, Crystal rompió su compromiso en 2011, cinco días antes de la boda, argumentando que el estilo de vida de Playboy con "múltiples chicas alrededor" no era para ella. Sin embargo, se reconciliaron y finalmente contrajeron matrimonio.Tras la muerte del magnate en 2017 a los 91 años, Crystal recibió un pago único de 5 millones de dólares y una casa en Hollywood Hills que él le había comprado en 2013, la cual vendió posteriormente por la misma cantidad.En declaraciones recientes, la ex Playmate admitió arrepentirse de aquel matrimonio: "Lamento estar en mis mediados de los 20 y pensar que casarme con uno de los hombres más famosos del mundo significaba que por fin había llegado, que por fin tenía valor. Lamento los años que pasé haciéndome más pequeña para que el mundo de él se sintiera más grande".Hoy, Crystal ha dejado atrás esa narrativa. Después de encontrar el amor con James Ward, propietario de una empresa de tours en Hawái, la pareja se casó en una ceremonia íntima en las Islas Cook este abril, cerrando un nuevo y prometedor capítulo en su vida.