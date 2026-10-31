Alfredo Ríos 'El Komander' lamenta la pérdida de su hijo

El dolor se extiende en la comunidad del regional mexicano tras la triste noticia del fallecimiento de un hijo del cantante Alfredo Ríos, conocido artísticamente como 'El Komander'. El intérprete compartió la lamentable pérdida a través de sus historias de Instagram el pasado viernes 30 de octubre, acompañado de una fotografía que muestra al cantante junto a su pequeño.
La publicación, cargada de un profundo mensaje religioso y un moño blanco en señal de luto, fue acompañada de las condolencias de su equipo de trabajo. La periodista musical Mine 'la China' confirmó la noticia, expresando su pesar al cantante y confirmando que el bebé que aparece en la fotografía era efectivamente su hijo.
A pesar de la sensibilidad del momento, la información sobre las causas del fallecimiento permanece desconocida. Ni 'El Komander' ni ningún miembro de su familia han emitido declaraciones públicas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del bebé.
Alfredo Ríos ha mantenido una vida personal reservada en redes sociales, aunque en una entrevista con Mine 'la China' había revelado tener siete hijos: tres mujeres y cuatro hombres. El pequeño fallecido se suma a esta numerosa familia, convirtiendo a 'El Komander' en padre de ocho hijos.
La reciente pérdida es parte de un trágico periodo para el género regional mexicano, que ha sido azotado por diversas muertes de músicos y figuras cercanas a la música en los últimos días de octubre de 2023. Este acontecimiento ha generado un profundo sentimiento de duelo en la comunidad musical y entre sus seguidores.
La noticia ha sido recibida con muestras de apoyo y cariño por parte de sus fans y colegas, quienes han expresado sus condolencias a 'El Komander' y su familia en redes sociales.