Alfredo Ríos 'El Komander' lamenta la pérdida de su hijo

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El cantante de regional mexicano Alfredo Ríos, conocido como 'El Komander', anunció el fallecimiento de su hijo en sus redes sociales, generando condolencias en la comunidad musical. La noticia se suma a una serie de pérdidas recientes en el género.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:31 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:40 AM.