Azalia Ojeda 'la Negra' revela que padece vértigo de Ménière y niega consumo de drogas

...

Tras ser la séptima eliminada de La granja VIP 2026, Azalia Ojeda 'la Negra' desmintió los rumores sobre un supuesto consumo de sustancias ilícitas durante el reality, atribuyendo sus extraños gestos faciales y problemas de audición al vértigo de Ménière. Mientras enfrenta las secuelas de esta enfermedad y las críticas por sus fuertes enfrentamientos con Rafa Mercadante, la influencer aseguró estar en proceso de recuperación y pidió no juzgar a quienes padecen esta condición médica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 07:15 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:22 AM.