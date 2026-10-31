Azalia Ojeda 'la Negra' revela que padece vértigo de Ménière y niega consumo de drogas

Tras su incómoda entrevista con Shanik Berman, Azalia Ojeda acudió al podcast 'Vaya vaya' para narrar su experiencia en La granja VIP 2026 y responder directamente a los usuarios que la acusaron de consumir sustancias ilícitas dentro de la casa. La influencer negó rotundamente tener problemas de adicciones y explicó que su rostro se veía "trabado" en ocasiones debido a una enfermedad que padece: el vértigo de Ménière.Manifestó que esta afección le causa mucho mareo y problemas de audición, una condición que ya había experimentado durante su participación en Survivor a causa de una fuerte deshidratación que incluso la llevó a ser hospitalizada. "A veces no escucho. Es una enfermedad que, una vez que te da, tarda mucho en curarse y hay veces que puede pasar años", puntualizó, añadiendo que hacía ciertos movimientos con la boca como un mecanismo para intentar controlar su audición. "No me afecta que digan que soy drogadicta, pero creo que está mal generar un juicio cuando hay muchas personas que sufrimos de esta enfermedad", sentenció.De acuerdo con sitios médicos especializados como la Mayo Clinic, la enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno que puede causar mareos severos, tinnitus (zumbido en el oído), pérdida de audición fluctuante y sensación de presión o dolor. Aunque se desconoce su causa exacta, se teoriza que está relacionada con la acumulación de líquido en el canal auditivo y se controla principalmente con medicamentos.Azalia reveló que ingresó al reality con un tratamiento contra esta enfermedad que ya ha culminado, pero que su recuperación aún es un proceso lento y doloroso. "Ahora voy, de verdad, a curarme esto porque es muy doloroso, es muy deprimente. Te levantas, te sientes mareada, se te nubla todo… la quijada la tengo contracturada. Es un proceso lento… Tengo fe en que pueda sanarme lo más pronto posible", compartió la influencer, quien busca dejar atrás las especulaciones y centrarse en su bienestar.Más allá de su salud, la participación de 'la Negra' en el reality estuvo marcada por la controversia, especialmente por sus fuertes discusiones con el conductor Rafa Mercadante, a quien llegó a insultar e involucró a sus hijas en el pleito. Durante la última gala del 'Capataz', Ojeda ofreció una disculpa sincera a las menores por haberlas "metido" en el conflicto.Sin embargo, no retractó su opinión sobre el presentador, calificándolo como una persona "nefasta" y expresando su deseo de que el público lo saque de la competencia lo antes posible. Cabe mencionar que, tras estas declaraciones y los altercados dentro del programa, han surgido rumores de que Mercadante podría proceder legalmente contra Ojeda en cuanto tenga la oportunidad, lo que añade un nuevo capítulo de tensión a la ya de por sí polémica salida de la influencer del reality.