Christina Aguilera impacta con una foto en la tina y enfrenta rumores de cirugía

Christina Aguilera sorprendió a sus fans este miércoles al compartir una foto desnuda en su cuenta de Instagram. En la imagen, tomada con luz tenue y sensual, la cantante posa en una bañera cubriendo sus pezones con emojis de fantasmas como guiño a la noche de Halloween. Con su cabello rubio platino recogido hacia un lado y cubriendo parcialmente su rostro, Aguilera escribió en el pie de foto: "últimos looks antes de la #Xtinaween", acompañado de varios emojis festivos. La reacción de sus seguidores fue inmediata y abrumadora, con comentarios que iban desde "Ella es el momento, es un ícono, es una estrella", hasta bromas sobre el impacto visual de la fotografía.Esta publicación llega poco después de que Aguilera acaparara los reflectores en la segunda fiesta anual del Día Nacional de la PrEP y en el 35º aniversario de The Abbey en West Hollywood, donde lució una figura dramáticamente más delgada. En estos eventos, la artista mostró su nueva silueta con atuendos atrevidos, como un top transparente con una cruz sobre un sujetador de encaje, microshorts de cuero y botas dramáticas por encima de la rodilla.Esta drástica pérdida de peso, estimada en unas 50 libras (aproximadamente 22.7 kg), ha generado intensas especulaciones en la industria del entretenimiento y entre expertos médicos sobre los métodos utilizados para lograrla.Aguilera ha sido abierta sobre la obsesión de los medios con su cuerpo a lo largo de los años. En una entrevista reciente con la revista Glamour, la madre de dos hijos reflexionó sobre cómo la industria la presionó cuando su cuerpo cambió naturalmente de la adolescencia a la adultez: "Empecé a rellenarme, y eso era inaceptable porque decían: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me decía: 'Les gustaba tu cuerpo de cuando eras una adolescente delgada'".Sin embargo, la cantante aseguró que ahora posee la madurez necesaria para ignorar estos comentarios. "Tengo una madurez ahora en la que simplemente no me importa una mierda tu opinión. No voy a asumir eso", declaró, añadiendo que "es tu responsabilidad ocupar tu espacio. Las opiniones de otras personas sobre mí no son asunto mío". En Año Nuevo, también recordó a sus fans que "nadie merece una explicación" sobre su cuerpo y que cada uno es el "propio narrador de su propia vida".A pesar de la empoderada postura de Aguilera, los expertos en estética no han dudado en analizar su nueva apariencia. El Dr. Jonny Betteridge, médico estético con sede en Londres, sugirió en un video de TikTok que se ha vuelto viral que el cambio de peso en tan poco tiempo podría atribuirse al uso de medicamentos como Ozempic. Además, el especialista señaló que es muy probable que la cantante se haya disuelto todo el relleno dérmico de su rostro antes de someterse a tratamientos quirúrgicos, como un lifting facial, cirugía de párpados y un extenso trabajo dental. Según el Dr. Betteridge, estos procedimientos habrían sido necesarios para corregir la apariencia de "cara de almohada" (pillow face) que Aguilera mostró en 2022, marcando un contraste radical con su aspecto actual, mucho más definido y anguloso.