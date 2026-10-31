Christina Aguilera impacta con una foto en la tina y enfrenta rumores de cirugía

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La cantante Christina Aguilera, de 45 años, ha dejado a sus seguidores sin aliento al compartir una atrevida foto desnuda en la tina con motivo de Halloween. La imagen llega en medio de una notable transformación física de 50 libras que ha desatado rumores sobre el uso de Ozempic y procedimientos estéticos faciales, aunque la artista mantiene una postura firme, madura e indiferente ante las críticas y la obsesión mediática con su cuerpo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:46 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:53 AM.