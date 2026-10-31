Colin Farrell comparte un conmovedor momento con su hijo James en el tráiler de documental

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El actor Colin Farrell ofrece un emotivo vistazo a su vida familiar en el tráiler del próximo documental de HBO, The Slightest Touch, donde aparece abrazando a su hijo mayor, James, de 23 años, quien padece el raro trastorno neurológico síndrome de Angelman. El filme también destaca la inspiradora historia de su amiga Emma Fogarty, quien vive con epidermólisis bullosa, y reafirma el compromiso del actor con la Colin Farrell Foundation para apoyar a adultos con discapacidad intelectual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 10:38 AM.