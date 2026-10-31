Colin Farrell comparte un conmovedor momento con su hijo James en el tráiler de documental

En un teaser tráiler lanzado por HBO, el galardonado actor de 50 años, Colin Farrell, comparte un momento profundamente tierno con su hijo mayor, James. Durante una entrevista, Farrell hace una pausa para abrazar a su hijo y sostenerlo con ternura en sus brazos. James fue diagnosticado con síndrome de Angelman, un raro trastorno neurogenético que afecta el sistema nervioso, cuando era un niño pequeño. Según la Clínica Mayo, esta condición puede provocar retraso en el desarrollo, dificultades con el habla, problemas de equilibrio y movimiento, discapacidad intelectual y convulsiones. Farrell comparte a James con su expareja, Kim Bordenave, y también es padre de Henry, de 17 años, fruto de su relación con la actriz Alicja Bachleda-Curus.El documental The Slightest Touch, que se estrenará el 25 de noviembre en HBO, sigue principalmente a la amiga de toda la vida de Farrell, Emma Fogarty, y su viaje viviendo con epidermólisis bullosa, una rara condición genética que causa una piel extremadamente frágil y con ampollas ante lesiones menores, incluso por calor. A sus padres les dijeron que Emma no sobreviviría más de una semana, pero ella desafió todos los pronósticos. Para celebrar su 40º cumpleaños, Farrell y Emma se propusieron correr juntos el Maratón de Dublín. El tráiler muestra escenas de Farrell entrenando arduamente y, finalmente, ayudando a Emma a completar la carrera empujando su silla de ruedas durante los últimos cuatro kilómetros, simbolizando cada década que ella ha vivido con esta condición.La aparición de James en el documental se alinea con la labor de activismo que Farrell ha emprendido en los últimos años. En agosto de 2024, el actor abrió su corazón sobre el diagnóstico de su hijo y su decisión de crear la Colin Farrell Foundation, una organización destinada a brindar apoyo a adultos con discapacidad intelectual. "Quiero que el mundo sea amable con James. Quiero que el mundo lo trate con bondad y respeto", declaró Farrell, explicando que una vez que estos jóvenes cumplen 21 años, las salvaguardas y las clases de educación especial desaparecen, dejándolos a menudo rezagados en la sociedad moderna. El actor reveló que habla con James como si tuviera 20 años y una fluidez perfecta en el idioma, y que tomó la decisión de hacer pública su historia basándose en el buen espíritu de su hijo. "James ha trabajado muy duro toda su vida", señaló Farrell, destacando con orgullo los pequeños pero gigantescos logros de su hijo, como aprender a alimentarse por sí mismo, a pesar de las dificultades motoras. A través de este documental, Farrell no solo celebra la resiliencia de su amiga Emma, sino que también humaniza y visibiliza la realidad de las familias que conviven con discapacidades intelectuales.