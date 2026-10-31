Danna sorprende como invitada en la fiesta 'Madonna Halloween' en California

La cantante mexicana Danna se robó la atención como invitada sorpresa en la fiesta temática “Madonna Halloween”, celebrada la noche del 29 de octubre en The Chapel at The Abbey, en West Hollywood, California. El evento, que coincidió con el lanzamiento del libro de fotografías inéditas Madonna: Into the Groove del fotógrafo Ken Regan, contó con un ambiente de club nocturno con luces moradas y fucsias, y pantallas alusivas a la Reina del Pop.Danna apareció luciendo un conjunto dorado de dos piezas inspirado en las vedettes de cabaret, compuesto por un top tipo corsé, una prenda inferior de corte alto con pedrería, medias de red, tacones de plataforma dorados, una boa y un tocado de plumas blancas. Durante su presentación, interactuó con el repertorio de Madonna e interpretó en vivo su propio tema “Obsessed”, generando una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores destacaron su carisma y presencia escénica.Aunque el nombre de Danna circuló previamente como posible asistente a la fiesta de disfraces “Beliween” organizada por Belinda, la cantante no pudo estar presente. Sin embargo, tuvo un hermoso gesto con la intérprete de “Cactus” al enviarle “flores extraterrestres”, en perfecta sintonía con la temática alienígena de la celebración, donde Belinda lució un disfraz inspirado en el Xenomorfo de la saga Alien.El Beliween 2026 contó con la presencia de figuras como la actriz Victoria Justice y la cantante española Lola Índigo, quien interpretó junto a Belinda su colaboración “La niña de la escuela”. También asistieron Paulina Goto, Diana Bovio, Aarón Mercury, Shiky y Elaine Haro, entre otros.La aparición de Danna se da en medio de una intensa etapa promocional. El pasado 28 de agosto de 2026 lanzó su EP WET DREAMS, un proyecto conceptual de siete canciones que incluye temas como “SUEÑO MOJADITO”, “KHE CALOR”, “OBSESSED” y “DOLCE VITA”, su exitosa colaboración con Belinda. Este tema, que combina sonidos de electropop e Italo disco, fue grabado en una hacienda de Morelos y contó con la participación creativa de ambas artistas.Por otro lado, una esperada colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, grabada entre agosto y septiembre de 2025, permanece sin fecha de estreno. Ambas artistas han aclarado que el retraso se debe únicamente a “cositas administrativas” entre Sony Music y los equipos de representación, descartando cualquier conflicto personal.Actualmente, Danna se encuentra inmersa en su gira “The Bedroom Sessions Tour” por Estados Unidos, con fechas confirmadas en ciudades como Austin (14 de noviembre), Los Ángeles (17 de noviembre), San Francisco (20 de noviembre), Chicago (22 de noviembre) y Nueva York (24 y 25 de noviembre). Este tour se suma a sus recientes presentaciones en el festival Vive Latino 2026 y en el show “Mentiras All Stars” en el Auditorio Nacional. A lo largo de su carrera, Danna ha acumulado numerosos reconocimientos, incluyendo nueve Kids Choice Awards, varios premios MTV y una nominación al Latin Grammy en 2021 por su álbum K.O., consolidándose como una de las artistas pop más destacadas de su generación, tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, CHILDSTAR, en abril de 2024.