Danna sorprende como invitada en la fiesta 'Madonna Halloween' en California

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La cantante mexicana Danna se presentó como invitada sorpresa en la fiesta temática Madonna Halloween en West Hollywood, donde interpretó en vivo su tema Obsessed con un llamativo vestuario de vedette. Pese a no asistir al Beliween de Belinda, le envió un gesto de cariño con flores extraterrestres, en el marco de la promoción de su reciente colaboración Dolce Vita y su nuevo EP WET DREAMS, mientras continúa con éxito su gira The Bedroom Sessions Tour por Estados Unidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 11:24 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 12:32 PM.