Daya Cervantes revela la verdadera razón de su retiro de 'La rosa de Guadalupe': maternidad y redes

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La exactriz de La rosa de Guadalupe, Daya Cervantes, aclaró que su alejamiento de la televisión fue una decisión personal para dedicarse al cien por ciento a su hijo. Junto a su esposo, Brian Calderón ('el Shulito'), desmintió rumores de que él la alejaba de las cámaras, destacando que su prioridad actual es la maternidad y la creación de contenido en redes sociales, aunque no descarta un futuro regreso a la actuación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:49 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:56 AM.