Daya Cervantes revela la verdadera razón de su retiro de 'La rosa de Guadalupe': maternidad y redes

Durante su reciente participación en un segmento del programa 'La mejor oficial', la actriz Daya Cervantes se sinceró sobre las razones que la llevaron a retirarse de la actuación tiempo después de casarse con Brian Calderón, conocido popularmente como 'el Shulito' por su participación en el reality 'Enamorándonos'. Ante las constantes especulaciones en redes sociales de que su esposo le impedía regresar a programas como 'Dice el dicho' y 'La rosa de Guadalupe', Calderón salió al paso para aclarar la situación: "Dejó la actuación porque se quiso dedicar al cien por ciento a nuestro hijo. En redes sociales nos han dicho: 'Tú no la dejas regresar a la tele'. No, al contrario, yo le digo: 'Vas, ya vete a grabar', pero la que no quiere es ella".Aunque se alejó de los sets de grabación tradicionales, Daya Cervantes mantiene una activa y exitosa presencia en plataformas digitales como TikTok. La actriz explicó que esta faceta le ha abierto la puerta a colaboraciones con diferentes marcas, convirtiéndose en su nuevo enfoque profesional. "Me dedico cien por ciento a las redes sociales y también esa es mi prioridad", concluyó, demostrando que su retiro fue específicamente de la actuación convencional y no del mundo del entretenimiento digital, donde ha logrado construir una comunidad sólida.A pesar de su actual enfoque en la crianza de su pequeño y la creación de contenido, la exintegrante del unitario de Televisa no cierra la puerta a su carrera actoral de manera definitiva. Cervantes mencionó que no descarta volver a la actuación en algunos años, cuando su hijo sea más independiente y ella pueda retomar proyectos televisivos sin descuidar su rol como madre, dejando la posibilidad de un reencuentro con las cámaras en el futuro.