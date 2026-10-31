De "doña table" a madrina: cómo Inés Gómez Mont y Galilea Montijo pasaron de rivales a amigas

Antes de convertirse en amigas, Inés Gómez Mont y Galilea Montijo protagonizaron un sonado enfrentamiento que quedó registrado en la historia de la televisión mexicana. El episodio ocurrió en 2008, cuando Galilea, conductora del programa Hoy, hizo unos comentarios sobre el periodista Pedro Sola, a quien se refirió irónicamente como "Doña Pedro" y le recomendó "ponerse a tejer chambritas".La respuesta de Inés no se hizo esperar. Durante una emisión del programa Ventaneando, de Pati Chapoy, Gómez Mont arremetió contra la presentadora de Televisa, cuestionando abiertamente su educación y rematando con el insulto que años más tarde volvería a circular en redes sociales: la llamó "doña table".La disculpa que lo cambió todoLo que parecía ser el inicio de una enemistad perpetua dio un giro inesperado con el paso de los años. Inés Gómez Mont reconoció que se arrepintió profundamente de sus comentarios y tomó la iniciativa de buscar a Galilea para ofrecerle una disculpa sincera.La conductora de Hoy aceptó las disculpas y ambas decidieron reunirse para conversar cara a cara, dejando atrás las diferencias del pasado. Inés explicó en su momento que aquella equivocación, lejos de alejarlas para siempre, terminó por darle una amistad que ella misma considera muy especial.De enemigas a una amistad inquebrantableCon el tiempo, la relación entre ambas no solo se sanó, sino que se fortaleció enormemente. Comenzaron a compartir viajes, celebraciones y momentos familiares, demostrando que el respeto y la madurez pueden superar cualquier conflicto mediático.El vínculo es tan cercano que Galilea Montijo se convirtió en la madrina de María, una de las hijas de Inés, consolidando una historia de reconciliación que hoy es un referente de cómo las relaciones en la farándula pueden evolucionar de la confrontación a la hermandad.