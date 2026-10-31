De "doña table" a madrina: cómo Inés Gómez Mont y Galilea Montijo pasaron de rivales a amigas

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Lo que comenzó como un fuerte enfrentamiento televisivo en 2008, cuando Inés Gómez Mont llamó "doña table" a Galilea Montijo, terminó convirtiéndose en una sólida y cercana amistad. Años después, Inés buscó a Galilea para ofrecerle una sincera disculpa, forjando un vínculo tan especial que la conductora de Hoy se convirtió en la madrina de una de sus hijas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:56 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 10:03 AM.