Francia despliega 70,000 efectivos en un dispositivo de seguridad "excepcional" ante nuevas protesta

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El gobierno francés ha activado un operativo de seguridad excepcional con 70,000 policías y gendarmes de cara a las nuevas protestas del 31 de octubre contra el alto costo de la vida. Tras los graves disturbios y saqueos registrados el 17 de octubre, que provocaron la oferta de renuncia del ministro del Interior, Laurent Nuñez, las autoridades libran una batalla legal de última hora para restringir el recorrido de la marcha en París y prevenir alteraciones del orden público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 10:58 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 11:01 AM.