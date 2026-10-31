Francia despliega 70,000 efectivos en un dispositivo de seguridad "excepcional" ante nuevas protesta

Francia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones este sábado 31 de octubre, coincidiendo con la festividad de Halloween, en un clima de máxima alerta. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó la jornada como de "riesgo muy elevado de alteraciones del orden público", advirtiendo sobre "numerosos llamados a cometer saqueos" que circulan en las redes sociales.Para hacer frente a esta amenaza, se ampliará un dispositivo de seguridad "excepcional" que movilizará a unos 70,000 policías y gendarmes en todo el país. Según estimaciones policiales, se han programado 350 actos que podrían congregar entre 350,000 y 450,000 personas. Nuñez fue contundente al afirmar: "No nos preparamos para sufrir saqueos, nos preparamos para impedir que la gente los cometa".La extrema precaución de las autoridades responde a los graves episodios de caos ocurridos durante la primera jornada de protestas, el 17 de octubre. Aquella movilización, que convocó entre 550,000 personas (según la policía) y 800,000 (según el sindicato de izquierda CGT), derivó en el incendio de edificios públicos y el saqueo de miles de comercios en el centro de grandes ciudades como París, Lyon y Marsella.Tras perder el control de la situación en varias urbes, el ministro Laurent Nuñez reconoció su responsabilidad en un mea culpa y presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien la rechazó. La segunda convocatoria, realizada el 24 de octubre, transcurrió en un clima mayoritariamente pacífico, aunque con hechos de violencia aislados, lo que no ha sido suficiente para bajar la guardia del ejecutivo.En medio de la tensión, se ha desatado una puja judicial de última hora sobre el recorrido de la manifestación en la capital. El Tribunal Administrativo autorizó inicialmente el desfile por la célebre plaza de la Bastilla, tal como lo solicitaban la CGT y los "chalecos amarillos". Sin embargo, el ministro Nuñez anunció de inmediato que el gobierno apelará esta decisión en defensa del orden público. Se espera que el Consejo de Estado, órgano competente para pronunciarse en este caso, emita su fallo durante la noche del viernes 30 de octubre.Ante la incertidumbre y las medidas preventivas, la vida cotidiana en París se verá significativamente afectada: más de 40 estaciones de metro permanecerán cerradas y los servicios de tranvía también sufrirán interrupciones, mientras las fuerzas de seguridad intentan blindar la capital francesa contra cualquier nuevo brote de violencia.