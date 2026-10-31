Gisele Bündchen brilla en una gala benéfica en Miami y resta importancia al nuevo romance de Brady

Gisele Bündchen lució de excelente humor este jueves al asistir a la gala benéfica Sparkles and Costumes en Miami, un evento que recaudó 1 millón de dólares para Lotus House, el refugio para mujeres y niños más grande de la ciudad. Junto a la también supermodelo Karlie Kloss, Bündchen fue honrada con el premio It Takes a Village en reconocimiento a sus contribuciones a la causa.Para la ocasión, que tuvo lugar dos días antes de Halloween, la modelo brasileña optó por un llamativo disfraz de vaquera, mientras que su esposo, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, la complementó con un atuendo de vaquero. Por su parte, Karlie Kloss acaparó miradas con un elegante disfraz inspirado en Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes.La aparición pública de la pareja se da en un momento de plena estabilidad para la modelo. Tras divorciarse de Tom Brady en octubre de 2022, con quien comparte a sus hijos Benjamin (16) y Vivian (13), Gisele comenzó una relación con Valente. La pareja dio la bienvenida a un bebé en febrero de 2025 y formalizó su unión matrimonial en diciembre de ese mismo año.Además, Gisele ha mantenido su vínculo con el mundo de la moda. A principios de este mes, hizo una aparición especial pregrabada en lencería durante el icónico Victoria's Secret Fashion Show. La modelo tuvo que omitir el desfile en vivo debido a una lesión en el pie que la obligó a usar una bota médica.El evento coincidió con los rumores que señalan que el nuevo interés romántico de Tom Brady es Candice Swanepoel, otra célebre Victoria's Secret Angel. A pesar de compartir profesión y haberse movido en los mismos círculos durante años, fuentes cercanas a la situación revelaron a TMZ que Gisele no ve esta relación como una "traición" ni considera que Swanepoel haya roto algún "código de chicas".Según los informes, aunque ambas modelos se han mostrado respetuosas y amables a lo largo de sus carreras, su relación profesional nunca se desarrolló hasta convertirse en una amistad cercana. De hecho, no se les ha visto juntas en los últimos años, lo que hace que las especulaciones sobre una supuesta rivalidad sean poco fundamentadas. Cabe destacar que sus trayectorias en las pasarelas de Victoria's Secret ni siquiera se superpusieron: Gisele se retiró de su contrato en 2006, un año antes de que Swanepoel hiciera su debut en la marca.