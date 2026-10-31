Gisele Bündchen brilla en una gala benéfica en Miami y resta importancia al nuevo romance de Brady

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La supermodelo Gisele Bündchen, de 46 años, asistió radiante a la gala benéfica Sparkles and Costumes en Miami junto a su esposo, Joaquim Valente, donde fue honrada con el premio It Takes a Village. La aparición se produce en medio de los rumores sobre el nuevo romance de su exesposo, Tom Brady, con la también modelo Candice Swanepoel, una relación que, según fuentes cercanas, Gisele no considera una "traición".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:27 AM.