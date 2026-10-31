Gloria Trevi será homenajeada como Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards 2026

Gloria Trevi, una figura emblemática de la música latina, será reconocida como Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards 2026. La ceremonia, que tendrá lugar el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, no solo celebrará su exitosa carrera, sino que también contará con una presentación musical de la propia cantante. El evento se transmitirá en vivo a través de LosHeat.tv.
Este prestigioso reconocimiento llega en un momento culminante de su carrera. Trevi ha batido récords en escenarios importantes como el Auditorio Nacional y la Arena CDMX, con 55 conciertos agotados en el Auditorio Nacional y 14 en la Arena CDMX. Sus ventas de discos superan los 30 millones, y sus reproducciones en plataformas digitales alcanzan los 7 mil millones, demostrando su impacto a nivel global.
La artista no se detiene en sus logros pasados. Durante el último año, Trevi ha recorrido Latinoamérica, Centroamérica y España con su "Celebration Tour". Además, continúa trabajando de forma independiente a través de su sello Great Talent Records y prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para principios de 2027. Este nuevo proyecto incluye colaboraciones personales como “Pompas de Jabón” e “Intensamente”, una canción interpretada junto a sus hijos, Ángel y Armando Gómez.
El compromiso de Gloria Trevi trasciende la música. A través de la Fundación Ana Dalai, apoya a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, a la comunidad LGBTQ+ y a niños en situación vulnerable en México y Estados Unidos.
"Una Artista Oro es una superestrella que escribió su propia historia en la música latina y la sigue escribiendo. Gloria acaba de lanzar una canción con sus hijos y prepara un disco nuevo, así que este Globo HEAT celebra todo lo que ha hecho y todo lo que viene", comentó Diana Montes, CEO de los HEAT Latin Music Awards.
La ceremonia de premiación promete ser un homenaje a una trayectoria llena de éxitos y un anticipo de los proyectos que Gloria Trevi tiene preparados para el futuro.