Gloria Trevi será homenajeada como Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards 2026

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La icónica cantante mexicana Gloria Trevi recibirá el premio Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards 2026, en un evento que celebrará su trayectoria musical, incluyendo récords de ventas, conciertos agotados y su reciente colaboración con sus hijos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:49 AM.