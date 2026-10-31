Incertidumbre por la custodia de los seis hijos de Inés Gómez Mont tras su detención

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Tras los reportes sobre la detención de Inés Gómez Mont en Florida, surge la incertidumbre sobre el paradero y la custodia de sus seis hijos menores. Mientras su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, aparentemente se hace cargo de los menores en Miami tras obtener libertad bajo fianza en su proceso migratorio, resurgen los antecedentes de la batalla legal por la patria potestad con su exesposo Javier Díaz, la cual la conductora habría ganado en 2024.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 11:22 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 11:24 AM.