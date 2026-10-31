Incertidumbre por la custodia de los seis hijos de Inés Gómez Mont tras su detención

La situación familiar de Inés Gómez Mont vuelve a generar interrogantes tras los recientes reportes sobre su detención en Estados Unidos. La principal preocupación radica en quién está a cargo de sus seis hijos menores de edad y si los procesos legales que enfrentan tanto ella como su esposo tendrán repercusiones en su custodia.De acuerdo con la información más reciente, los niños estarían bajo el resguardo de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida. El empresario, quien fue detenido por autoridades migratorias en septiembre de 2025, logró su libertad tras pagar una fianza y actualmente continúa su proceso migratorio fuera de prisión, con una audiencia programada para noviembre de 2026. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las condiciones legales del cuidado de los menores ni si las autoridades estadounidenses han emitido alguna resolución de protección infantil o cambio formal de custodia. Cabe destacar que los seis hijos de la presentadora cuentan con nacionalidad estadounidense, un factor relevante en este escenario.La conductora es madre de seis hijos biológicos: cuatro de su primer matrimonio con el empresario Javier Díaz (Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno) y dos de su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga (Bosco, nacido en 2015, y María, en 2018).La familia también estuvo integrada por Víctor Manuel Jr., conocido como "Mayito", hijo de Álvarez Puga y su expareja Marycarmen López. Aunque Gómez Mont compartió su vida con él, no es su hijo biológico y, a diferencia de los otros seis menores, se ha reportado que Mayito permanece bajo el cuidado de su madre biológica.La actual coyuntura legal ha traído a la memoria el conflicto que Gómez Mont sostuvo con su primer esposo, Javier Díaz, por la custodia de los cuatro hijos que procrearon juntos. En 2021, trascendió que Díaz buscaba asesoría legal para obtener la patria potestad de los menores, una situación que generó profunda preocupación en Tita Bravo, madre del empresario y exsuegra de la conductora, quien expresó su inquietud por el paradero y bienestar de los niños en aquel entonces.Sin embargo, el 1 de julio de 2024, la periodista Vicky López informó en el programa Todo para la mujer que la conductora había logrado un triunfo legal decisivo. Citando a una fuente cercana a Gómez Mont, la reportera detalló: “Acaba de ganar, el viernes le dieron el amparo. Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos pero ya la ganó Inés”. Con Inés Gómez Mont enfrentando problemas con la justicia mexicana y su pareja lidiando con un proceso migratorio en Estados Unidos, el entorno de los seis menores se encuentra en una zona de incertidumbre. Aunque los reportes apuntan a que están a salvo y bajo el cuidado de Álvarez Puga en Miami, la evolución de los casos legales de ambos adultos será determinante para garantizar la estabilidad y el bienestar de los niños en el futuro próximo.