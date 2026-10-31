Kim Kardashian revela que entró a la casa de Elizabeth Taylor tras su muerte y desata polémica

Durante una visita a una tienda de Bulgari en Roma, Kim Kardashian compartió en un video de Instagram un revelador detalle sobre su relación con el legado de Elizabeth Taylor. La estrella de reality confesó que, tras la muerte de la leyenda de Hollywood en 2011, fue invitada a su hogar y pudo ver su caja fuerte con todas sus joyas, sus muebles y su famoso "armario morado" antes de que la residencia fuera vaciada."Cuando ella falleció, me llevaron a su casa y me mostraron su caja fuerte con todas sus joyas antes de que la despejaran", explicó Kardashian, quien también reveló que tuvo la suerte de conversar por teléfono con Taylor sobre esa pieza específica antes de su fallecimiento. Mientras el equipo de Bulgari le colocaba el collar y los pendientes a juego, regalados originalmente por Richard Burton, su madre, Kris Jenner, bromeó: "Qué hombre". Kardashian agradeció efusivamente a su estilista, Law Roach, por conseguir el préstamo, calificándolo como "el mejor regalo de cumpleaños" para iniciar el año con "esa energía de Elizabeth".Esta revelación coincide con la promoción de la segunda temporada de su serie All's Fair, donde interpreta a la abogada de divorcios Allura Grant. En la producción, Kardashian luce una capa icónica de Tiziani Roma que perteneció a Taylor (usada originalmente por la actriz en el 40 cumpleaños de Grace Kelly en 1969). La prenda, con forro de seda marfil y escorpiones bordados, fue comprada en subasta por Kris Jenner, quien también la lució en el estreno de la serie en Roma.La conexión de Kardashian con las joyas de Taylor va más allá de este préstamo: en 2011 adquirió tres pulseras de diamantes y jade de Lorraine Schwartz que pertenecieron a la actriz por 64,900 dólares, y en 2025 caminó por la pasarela de alta costura de Balenciaga en París con los pendientes de diamantes de 400,000 dólares que Mike Todd regaló a Taylor en 1957.Kardashian tiene un historial documentado y a menudo polémico de adquirir y usar artículos de valor histórico de figuras fallecidas. El caso más sonado ocurrió en 2022, cuando generó una fuerte controversia al asistir a la Met Gala de Nueva York con el icónico vestido de Jean Louis que Marilyn Monroe usó para cantarle "Feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy en 1962. Aunque la estrella hizo dieta para entrar en la prenda original (prestada por el museo Ripley's) y luego se cambió a una réplica, historiadores denunciaron que la delicada tela había sufrido daños.Su colección de "reliquias" también incluye la cruz Attallah de la Princesa Diana, con la que acudió a la Gala de Arte y Cine de LACMA en 2024 (adquirida en subasta por casi 200,000 dólares en 2023), y un reloj Cartier que perteneció a Jackie Kennedy, comprado por 379,500 dólares en 2017. Además, en 2019 reveló haber comprado un sombrero y una chaqueta de Michael Jackson que aún conservaban restos de su maquillaje, y regaló a su hermano Rob algunos anillos que pertenecieron a Elvis Presley. Con cada nueva aparición, Kardashian continúa desafiando los límites entre la moda contemporánea y la preservación histórica.