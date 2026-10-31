Kim Kardashian revela que entró a la casa de Elizabeth Taylor tras su muerte y desata polémica

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La empresaria Kim Kardashian, de 46 años, reveló que tuvo el privilegio de entrar a la casa de Elizabeth Taylor justo después de su fallecimiento en 2011 para admirar su icónica colección de joyas. La confesión surgió mientras la estrella probaba el famoso collar de esmeraldas y diamantes de Bulgari de la actriz en Roma, reavivando el debate sobre su costumbre de usar y adquirir prendas y accesorios que pertenecieron a figuras históricas como Marilyn Monroe y la Princesa Diana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:42 AM.