Mariana Ochoa revela que aún no recibe los 4 millones de pesos por ganar 'La Casa de los Famosos'

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La cantante Mariana Ochoa, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, reveló que aún no ha recibido los 4 millones de pesos del premio, ya que la producción le informó que el depósito puede tardar entre 3 y 6 meses por trámites administrativos. A pesar de la demora, la exintegrante de OV7 ya tiene planes definidos para el dinero: donar aparatos auditivos al IPPLIAP, financiar su nuevo álbum musical y dar el enganche de una vivienda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:29 AM.