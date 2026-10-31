Mariana Ochoa revela que aún no recibe los 4 millones de pesos por ganar 'La Casa de los Famosos'

Aunque Mariana Ochoa se coronó campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos el pasado 4 de octubre de 2026, la cantante aún no ha visto reflejado el premio económico en su cuenta. Durante una entrevista con Las Estrellas, la exintegrante de OV7 explicó que la producción le informó que el depósito puede tardar entre 3 y 6 meses debido a los procedimientos administrativos internos, aunque reconoció desconocer los detalles específicos de este proceso.La espera no le tomó por sorpresa, ya que contó con el consejo de Mario "Mayito" Bezares, ganador de la segunda temporada. "Desde que hablé con Mayito, me dijo: 'A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia'. Y a mí me dijeron que entre tres y seis", comentó Mariana, quien durante la gala final recibió de manos de su madre, Yolanda Reyes, un maletín con el premio de manera simbólica, sin que el dinero fuera transferido en ese momento.Lejos de angustiarse por la demora, Mariana ya tiene trazado el destino de los 4 millones de pesos. Una parte importante del premio será destinada a una causa que le apasiona desde hace aproximadamente 20 años: la compra de aparatos auditivos para niños que reciben atención en el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje (IPPLIAP).Además, la cantante planea invertir en su carrera como solista, financiando la producción de un nuevo álbum en el que ya trabaja con músicos y productores en Monterrey. Por último, contempló utilizar una parte del dinero para dar el enganche de una vivienda, consolidando así sus proyectos personales y familiares.El triunfo de Mariana Ochoa es considerado uno de los más emotivos e históricos del reality. Su camino estuvo marcado por la adversidad: fue la primera eliminada de la temporada, pero logró una segunda oportunidad gracias a la dinámica de El Exilio, donde compartió cabaña con Ximena Herrera. Tras ganar la votación del público para reincorporarse a la casa, enfrentó nuevas nominaciones y conflictos, pero logró asegurar su lugar en la final a través de la dinámica de La Boutique.En la gran final, conducida por Galilea Montijo, Mariana superó a Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres y Memo Schutz. Con un total de 10 millones 825 mil 542 votos, venció a Memo Schutz (9 millones 834 mil 625 votos) por una diferencia de 990 mil 917 sufragios. Al escuchar su nombre como ganadora, la cantante rompió en llanto y, entre lágrimas, expresó su sorpresa y gratitud al público con una sincera frase: "No sé qué hice bien". Ahora, su único pendiente es tener la paciencia necesaria para que la producción cumpla con la entrega del premio que ya se ganó en la pantalla.