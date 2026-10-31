Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith demuestran su amor en el aeropuerto de Vancouver

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El actor Pierce Brosnan (73) y su esposa Keely Shaye Smith (63) fueron captados tomados de la mano en el aeropuerto de Vancouver, reafirmando su amor tras más de dos décadas juntos. Mientras Smith luce su notable transformación física tras perder alrededor de 100 libras desde 2020, Brosnan continúa siendo su mayor defensor frente a los comentarios despectivos en redes sociales, celebrando su belleza y su invaluable rol como madre de sus hijos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 07:25 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 07:34 AM.