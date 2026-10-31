Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith demuestran su amor en el aeropuerto de Vancouver

El icónico actor de James Bond, Pierce Brosnan, y su esposa, la modelo y periodista Keely Shaye Smith, fueron vistos muy unidos mientras salían del aeropuerto de Vancouver, Canadá, el pasado viernes. La pareja, que acaba de pasar un tiempo de calidad con su familia, caminó tomados de la mano, demostrando que el amor sigue tan fresco como en sus inicios, hace más de 30 años.Para la ocasión, Smith lució muy elegante con un vestido negro de manga corta y un delicado dobladillo ondulado, complementado con unas gafas de sol estilo y una cálida sonrisa para los fotógrafos. Por su parte, Brosnan se vio impecable con una camisa polo negra, un saco de tweed marrón y un pañuelo de bolsillo rojo, manteniendo su clásico estilo distinguido.Keely Shaye Smith ha enfrentado durante años intensos ataques y burlas en línea por parte de trolls que criticaban su apariencia. Sin embargo, desde 2020, la madre de dos hijos ha emprendido un viaje de pérdida de peso, logrando bajar alrededor de 100 libras (45 kg). El fin de semana pasado, la actriz mostró su figura más delgada en una dulce foto familiar con un vestido de satén, celebrando el 82 cumpleaños de su madre, Sharon. Lejos de esconderse, Smith ha abrazado su proceso. En una entrevista con Vogue en 2024, declaró: "Nunca me he apartado de... mis curvas. Nunca me escondo en ropa holgada".A lo largo de los años, Brosnan ha sido un escudo inquebrantable para su esposa, saliendo en su defensa cada vez que se encuentra con comentarios no solicitados y crueles sobre su apariencia en las redes sociales. "Amo fuertemente cada curva de su cuerpo", escribió el actor en una ocasión, respondiendo a un troll que criticaba a su esposa. "Ella es la mujer más hermosa a mis ojos. Y también porque tuvo a nuestros hijos". El actor añadió: "En el pasado, la amé verdaderamente por su persona, no solo por su belleza, y ahora la amo aún más porque es la madre de mis hijos. Estoy muy orgulloso de ella y siempre busco ser digno de su amor".La pareja se conoció en México en 1994 y contrajo matrimonio en 2001, celebrando recientemente su 25 aniversario de bodas. Juntos tienen dos hijos adultos: Dylan, de 29 años, y Paris, de 25.Mientras algunos usuarios en redes sociales siguen cuestionando sin razón la apariencia de Smith, la mayoría de los seguidores aplauden la relación. Como señaló un usuario en X (antes Twitter): "No entiendo la devoción de algunos hombres por degradar a la esposa de Brosnan. Ambos son felices, envejecen con gracia y ella fue y es absolutamente hermosa". Otro añadió: "Pierce Brosnan ganó la lotería de la vida. El tipo lleva 30 años casado y ambos han envejecido con una elegancia admirable".