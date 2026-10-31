El triunfal regreso de Celine Dion a los escenarios: su residencia en París recauda 125.5 millones

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La legendaria cantante Celine Dion ha consolidado su emotivo regreso a los escenarios con una residencia en París que ha recaudado 125.5 millones de dólares y vendido más de 539,000 entradas. Tras un alejamiento forzoso debido al síndrome del hombre rígido, la artista canadiense rompió récords históricos en la Plenitude Arena, demostrando una vez más su resiliencia y conexión con el público, con nuevas fechas ya anunciadas para mayo del próximo año.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/10/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 31/10/2026 09:46 AM.