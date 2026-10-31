El triunfal regreso de Celine Dion a los escenarios: su residencia en París recauda 125.5 millones

El regreso de Celine Dion a los escenarios ha resultado en un triunfo comercial estruendoso. Según un reporte de Billboard, la artista de 58 años vendió un asombroso total de 539,000 entradas para sus presentaciones en la Plenitude Arena (conocida hasta este verano como Paris La Défense Arena), ubicada en el suburbio parisino de Nanterre.Inicialmente programada para 10 conciertos, la enorme demanda obligó a extender la residencia a 16 funciones, celebradas entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre. Con esta cifra, Dion superó a cualquier otro artista en la historia de este recinto, generando ingresos estimados en 125.5 millones de dólares.Este logro cobra una dimensión aún más heroica si se considera el calvario médico que la cantante ha enfrentado. En 2022, Dion anunció su diagnóstico con el síndrome del hombre rígido, una enfermedad neurológica rara y debilitante que le provocaba episodios de agonía física y rigidez corporal extrema, lo que la llevó a cancelar su gira mundial al año siguiente.Su lucha fue documentada en el filme I Am: Celine Dion, donde reveló detalles íntimos de su crisis de salud, incluyendo cómo sus hijos aprendieron a usar "botones de pánico" durante las crisis en casa. A pesar de las lágrimas y el dolor, la cantante mantuvo su determinación, afirmando que su voz es "la conductora de su vida". Su primera gran reaparición pública ocurrió en el verano de 2024, cuando conmovió al mundo al interpretar el clásico L'Hymne à l'amour de Édith Piaf durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, frente a la Torre Eiffel.Durante esta residencia, Dion no solo ha brillado en el escenario, sino que también ha protagonizado momentos entrañables fuera de él. Recientemente fue captada saliendo de su hotel, el Royal Monceau en el distrito 8 de París, con un imponente equipaje de 29 maletas, acompañada por sus hijos gemelos de 15 años, Nelson y Eddy, y acunando a su pequeña poodle color albaricoque, Madison.La cantante, viuda desde 2016 de su esposo y mánager René Angélil (con quien también tuvo a su hijo mayor, René-Charles, de 25 años), se volvió viral además por cantar y bailar descalza sobre el techo de un automóvil frente a su hotel, deleitando a una multitud de fans que la esperaban.El último concierto de esta etapa fue una verdadera celebración. Vestida con un diseño personalizado de Chanel, Dion ofreció un repertorio que mezcló sus grandes éxitos en inglés y francés, como My Heart Will Go On, The Power of Love, S'il suffisait d'aimer y Encore un soir. "Esta hermosa aventura termina esta noche", declaró en el escenario. "Pero nos volveremos a encontrar el próximo mayo. Mientras tanto, ¡crean en ustedes mismos y aférrense a sus sueños!".Cabe destacar que una de sus funciones contó con la asistencia del presidente francés, Emmanuel Macron, un gesto que generó cierta controversia dado el clima de protestas y disturbios que atravesaba el país en ese momento. A pesar de todo, el mensaje de Dion ha sido claro: su voz ha regresado para quedarse, y sus fans ya tienen una nueva cita en el calendario para el próximo año.